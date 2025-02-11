'Это почти научная фантастика': учёные заметили изменения в форме внутреннего ядра Земли

Ученые, которые лишь несколько месяцев назад подтвердили, что внутреннее ядро ​​Земли недавно изменило свое вращение, получили новое открытие о глубочайших тайнах нашей планеты – они обнаружили изменения в форме внутреннего ядра. "Это почти научная фантастика", однако ученые пытаются визуализировать происходящее внутри нашей планеты.

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Десятилетиями планетологи подозревали, что твердое внутреннее ядро ​​со временем деформировалось во время вращения. Теперь исследователи нашли первые доказательства происходящих изменений за последние 20 лет, пишет CNN.

Что такое внутренний слой Земли и как он влияет на жизнь планеты

Внутренний слой Земли – это горячий твердый металлический шар, окруженный наружным ядром из жидкого металла, говорят эксперты. Ученые догадывались, что со временем при вращении его форма меняется. Десятилетиями планетологи подозревали, что твердое внутреннее ядро ​​со временем деформировалось.

Первые признаки деформации ядра появились в волнах от землетрясений, которые были достаточно сильны для достижения центра Земли.

Исследовательская группа обнаружила, что когда-то внутреннее ядро ​​обращалось быстрее, чем сама Земля. Но примерно с 2010 года вращение твердого внутреннего ядра замедлилось. И сейчас оно вращается назад, по отношению к остальной планете, говорят специалисты.

Новое исследование опирается на данные о землетрясениях, собранных с 1991 по 2023 год. Предыдущая работа ученых по вращению ядра помогла интерпретировать вариации высоты сейсмических волн, определив их как индикаторы изменений на поверхности внутреннего ядра.

"Мы можем сравнить сигналы, которые видим, когда внутреннее ядро ​​возвращается в то же положение, в котором оно было в другое время, и выяснить, есть ли отличия, которые нельзя объяснить вращением", – сказал соавтор предыдущего исследования и ведущий автор нового, профессор наук о Земле в Дорнсайфском колледже Университета Южной Калифорнии Джон Уидейл.

По словам ученых, изменения формы в ядре могут содержать подсказки о силах глубоко внутри Земли, питающих магнитосферу, невидимые линии магнитной энергии, защищающие нашу планету от солнечной погоды и смертоносной радиации.

Известно, что из всех слоев Земли внутреннее ядро ​​является самым отдаленным и загадочным. Эта твердая область из железа и никеля составляет примерно 70% размера Луны с радиусом примерно 1221 километр.

Температура во внутреннем ядре достигает 5400 градусов Цельсия, а давление может достигать 365 гигапаскалов (ГПа), что более чем в 3 миллиона раз превышает среднее атмосферное давление Земли на суше, говорят специалисты.

Начало конца

"Это почти научная фантастика – визуализировать происходящее на поверхности внутреннего ядра. Это ведь место очень отличается от знакомого нам. Но мы можем перейти туда и узнать больше об этом, просмотрев некоторые из последних наблюдений", – подчеркнул Джон Видейл.

По словам исследователей, в то время как твердое внутреннее ядро ​​Земли вращается, расплавленное наружное ядро ​​плещется. Их взаимодействие генерирует магнитную энергию, которая раскручивается, обволакивая нашу планету магнитосферой.

Но жидкое наружное ядро ​​сокращается, ведь внутреннее ядро ​​высасывает из него окружающий его расплавленный металл, сказал Видейл. Нужно миллиарды лет, чтобы внутреннее ядро ​​остыло и затвердело, и пока все ядро ​​Земли станет твердой металлической сферой.

"Это убьет магнитное поле, ведь внизу больше не будет подвижного железа", – добавил профессор.

Однако это произойдет спустя миллиарды лет. И прежде, чем это произойдет, Земля, скорее всего, будет стерта, поскольку наше Солнце расширится до красного гиганта и поглотит внутренние планеты Солнечной системы, подытожил Джон Видейл.

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