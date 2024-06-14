Впервые за многие десятилетия. Ученые объяснили, почему дни начали тянуться дольше, чем раньше

Новое исследование показало, что изменения внутреннего ядра на Земле могут увеличивать продолжительность дней. Согласно данным команды из Университета Южной Калифорнии, плотное металлическое ядро ​​Земли возвращается относительно поверхности планеты.

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То есть ученые подтвердили, что продолжительность дней на Земле увеличивается – и говорят, что в этом виновато вращение внутреннего ядра нашей планеты. Просматривая данные о землетрясениях, они обнаружили, что внутреннее ядро ​​начало замедляться примерно в 2010 году и сейчас движется назад, незаметно влияя на вращение Земли в космосе, пишет MailOnline.

Однако не ожидайте, что вы получите больше часов в дни, поскольку исследователи говорят, что изменения заметить будет сложно.

Земля состоит из четырех основных слоев: коры, мантии, наружного ядра и внутреннего ядра. В самом центре планеты, на расстоянии 4800 км под нашими ногами, находится внутреннее ядро ​​– перегретый шар из твердого железа и никеля размером примерно с Луну. Поскольку окружающее внешнее ядро ​​является полностью редким, эта плотная металлическая сфера может свободно вращаться под действием магнитного поля Земли и гравитационного воздействия внешних слоев.

В течение многих лет многие ученые считали, что внутреннее ядро ​​вращается быстрее поверхности Земли. Однако профессор Джон Видейл, ученый о Земле из Университета Южной Калифорнии, говорит, что ядро ​​сейчас замедлилось и начало двигаться назад.

"Танец внутреннего ядра может быть даже более резвым, чем мы знаем до сих пор", – сказал он.

Не имея возможности напрямую наблюдать за внутренним ядром Земли, исследователи полагались на данные, собранные в результате сейсмических событий. В частности, профессор Видейл и его соавторы сосредоточились на событиях, которые называются повторяющимися землетрясениями – сейсмическими событиями, происходящими в том же месте, чтобы создать идентичные модели в записях, называемых сейсмограммами.

Когда сейсмические события посылают ударные волны через Землю, состояние и расположение каждого из слоев будет несколько изменять форму волны, которую фиксируют ученые. Когда формы повторяющихся волн совпадают, это обнаруживает моменты, во время которых внутреннее ядро ​​находится в точно таком же положении относительно внешних слоев Земли.

Исследователи обнаружили, что наборы сейсмограмм, на которых происходило повторяющееся землетрясение, изменялись, а затем снова совпадали спустя несколько лет. Например, данные показали, что землетрясение, зарегистрированное в марте 2003 года, несколько отличалось от землетрясения 2009 года в том же месте, но идентично землетрясению, зарегистрированному в 2020 году. Это свидетельствует о том, что внутреннее ядро ​​двигалось относительно поверхности между 2003 и 2009 годами, чтобы вернуться в то же положение к 2020 году.

Это означает, что внутреннее ядро ​​должно было вращаться вперед относительно поверхности до некоторого времени в 2010 году, когда оно замедлилось и начало двигаться назад. Профессор Видейл сказал: "Когда я впервые увидел сейсмограммы, которые намекали на эту смену, я был смущен. Но когда мы нашли еще два десятка наблюдений, сигнализировавших о той же закономерности, результат был неизбежен. Внутреннее ядро ​​замедлилось впервые за многие десятилетия".

Это замедление может быть вызвано взбалтыванием жидкого железного ядра, генерирующего магнитное поле Земли, а также гравитационными усилиями из очень плотных областей мантии. Хотя последствия, которые это будет иметь, почти невозможно предположить, профессор Видейл говорит, что это может изменить продолжительность дня на очень незначительную величину: "Это будет очень трудно заметить на тысячных частях секунды, почти потерянных в шуме бурных океанов и атмосферы".

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