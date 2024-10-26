Если вы плачете в кино, то, скорее всего, умрете молодым: результаты исследования

По результатам исследования, если человек плачет во время просмотра фильмов, воспринимает обычные ситуации как угрожающие или боится, что его оставят в одиночестве, то он рискует умереть молодым. Такое поведение в основном касается тех, кто имеет невротизм.

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Невротизм связан с отрицательными эмоциями, такими как страх, уныние и раздражительность. Однако ученые подчеркивают, что эта психологическая черта состоит из разных компонентов, разрушающих тело и разум, пишет DailyMail.

Ученые определили одиночество как ярчайший предсказатель преждевременной смерти, поскольку это чувство может привести к заболеваниям дыхательной и пищеварительной систем, а также самоубийству. Другие аспекты невротизма, такие как перепады настроения и усталости, также в ходе исследования были связаны с более высоким риском смертности.

В общем, команда обнаружила, что связь между невротизмом и смертностью была сильнее у мужчин, а также среди людей младше 54 лет и, что интересно, у тех, кто не имеет высшего образования.

Команда исследователей под руководством Университета штата Флорида проанализировала данные из Биобанка Великобритании, массивной базы данных, содержащей биологические образцы и генетическую информацию, информацию о образе жизни и здоровье полумиллиона людей.

Около 500 000 человек, чья информация хранилась в Биобанке, прошли оценку нейротизма между 2006 и 2010 годами. На протяжении 17 лет ученые следили за жизнью и ходом заболеваний у этих людей.

Исследовательская группа использовала данные о "жизненном статусе" вместе с показателями нейротизма участников, чтобы выяснить, тесность ли личности и определенные ее компоненты теснее связаны с преждевременной смертью, чем другие.

В течение этого 17-летнего периода 43 400 из примерно 500 000 участников умерли – примерно 8,8 процента. Данные показали, что средний возраст смерти составлял 70 лет, причем основной причиной были рак, заболевания нервной системы, дыхательной и пищеварительной системы.

Все люди с более высоким показателем нейротизма сообщили, что чувствуют одиночество. "Одиночество оказывало гораздо более сильное влияние на смертность, чем другие компоненты невротизма. Выводы показывают, что те, кто сообщили, что они одиноки, подвергаются значительно большему риску смерти, чем испытывающие тревогу или вину", – сказал старший автор и профессор гериатрии Университета штата Флорида Антонио Терраччано.

Исследование дает новое понимание того, как одиночество влияет на здоровье и долголетие, поскольку эксперты предупреждают, что США сталкиваются с эпидемией одиночества.

По словам ученых, одиночество может увеличить риск преждевременной смерти до уровня, сравнимого с выкуриванием 15 сигарет в день

Кроме того, предварительные исследования показали, что нейротизм является сильным предсказателем неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, а также других состояний, включая инсульт, болезнь раздраженной кишки и хроническое обструктивное заболевание легких.

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