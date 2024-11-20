Елка или ершик для унитаза? Подводный робот обнаружил странное существо на стыке трех тектонических плит в Тихом океане

Исследователи из Института океана Шмидта заметили на стыке трех тектонических плит в Тихом океане удивительное животное. Это произошло в то время, когда они с помощью подводного робота очищали морское дно.

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Обнаруженное существо является полихетой – классом морских червей, более известных как щетиночные черви. Но визуально она очень похожа на елку или ершик для унитаза, пишет MailOnline.

"Чтобы описать этого многощетиночного червя, просто необходимо использовать джазовые руки – только так можно передать ослепительный блеск этого глубоководного червя!" – отметили эксперты.

Полихета была подмечена, когда пилоты ROV (автомобиля с дистанционным управлением) исследовали окрестности Чили.

"Международная научная команда исследует вдоль края, прибрежного глубоководного участка, где погруженный континентальный шельф простирается от западного побережья страны и резко и внезапно падает в Тихий океан. Она проходит по всей длине Южной Америки благодаря субдукции Тихоокеанской плиты под Южноамериканскую", – объяснил ученый из Института океана.

По словам исследователей, слияние тектонических сил и земных воздействий делает эту окраину естественной лабораторией для исследования хемосинтетических и глубоководных сред, принимающих таких животных, как этот мерцающий глубоководный червь.

На видео, опубликованном в Instagram Института океана Шмидта, видно, как животное ползет по морскому дну, а его радужные щетинки мерцают на свете.

"Каждый сегмент тела имеет пару мясистых выступов, которые называются параподиями, покрытыми щетинками, которые называются хеттами", – описывают существо ученые.

Некоторые черви биолюминесцентные, но эта дерзкая молния имеет белковые структуры в щетинках, делающих их переливчатыми.

Полихеты играют жизненно важную роль в нашем Мировом океане, от жаростойких экстремофилов возле гидротермальных источников до червей Osedax, питающихся костями и осуществляющих круговорот питательных веществ.

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