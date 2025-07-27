Для счастья нужен 4-дневный рабочий день: исследование

Новые научные данные подтверждают то, что давно подсказывает интуиция: меньше работы – больше счастья. В течение шести месяцев 2896 сотрудников из 141 организации в шести странах – Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Великобритании, Ирландии и США – работали по сокращенному графику: всего четыре дня в неделю без снижения заработной платы.

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Масштабное исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behaviour, показало, что переход на четырехдневную рабочую неделю значительно улучшает благосостояние работников. Это также влияет на их физическое и психическое здоровье и уровень удовлетворенности работой.

Меньше часов – больше эффективности

Результаты оказались убедительными. Работники сообщили об улучшении сна, уменьшении усталости, снижении симптомов выгорания и росте общего уровня удовлетворенности своей профессиональной деятельностью. Средняя рабочая неделя сократилась примерно на пять часов. Особенно заметные изменения зафиксированы среди тех, чей график сократился на восемь и более часов.

Положительные эффекты были ощутимы и среди тех, кто сократил рабочую неделю менее значительно – на 1–7 часов. Во всех случаях наблюдалось уменьшение проблем со сном, повышение работоспособности и энергетического тонуса.

Сравнительный подход

Чтобы проверить, действительно ли эффект вызван именно четырехдневной рабочей неделей, исследователи сравнили результаты с группой из 285 сотрудников из 12 компаний, которые не участвовали в эксперименте и сохранили пятидневный график. В этой контрольной группе не наблюдалось ни одного из положительных сдвигов, характерных для участников сокращенной недели.

Это еще раз подтверждает: уменьшение количества рабочих часов без урезания зарплаты может быть ключом к лучшему психическому здоровью, продуктивности и общему жизненному балансу.

Глобальная инициатива и будущее труда

Это исследование является частью более широкой международной инициативы 4 Day Week Global, в рамках которой подобные эксперименты уже провели в 375 компаниях по всему миру. Цели – исследовать, как меняется рабочая среда, когда работники получают больше времени для восстановления, семьи, личной жизни и хобби.

Однако авторы исследования признают, что выборка имела определенные ограничения: в ней преобладали небольшие компании из англоязычных стран, которые добровольно согласились на участие. Поэтому ученые призывают к дальнейшим, более масштабным экспериментам – возможно, с государственным финансированием и случайным отбором участников.

Четыре дня – новая норма

Несмотря на ограничения, результаты эксперимента указывают на важную тенденцию: современные работники требуют гибкости, уважения к личному времени и сбалансированного графика. А компании, которые решаются на изменения, получают не снижение эффективности, а ее рост – вместе с более лояльными, здоровыми и довольными работниками.

Четырехдневная рабочая неделя – это не просто мечта, а обоснованная стратегия, которая может стать новой нормой в мире.

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