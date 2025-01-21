Действительно ли TikTok вызывает гниение мозга? Результаты исследования

С растущей популярностью платформ коротких видео, все чаще можно услышать мысль о том, что зависимость от их использования может повлиять на мозг. .

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Влияние на поведение уже признается – в том числе и то, что у школьников снижается внимание к обучению – но основные нервные и биологические механизмы остаются плохо изученными. Чтобы устранить этот пробел, исследователи из Педагогического университета Тяньцзиня в Китае провели исследование, цель которого была выяснить, как зависимость от короткого видео может изменить мозг. И определить конкретные гены, которые могут влиять на восприимчивость к этой модели поведения, пишет Psy Post.

В исследовании приняли участие 111 студентов колледжа в возрасте от 17 до 30 лет, каждый из которых был постоянным пользователем платформ коротких видео, таких как TikTok. Участники были тщательно отобраны, чтобы исключить тех, кто имел в анамнезе неврологические или психиатрические нарушения, убедившись, что результаты можно отнести к поведенческим эффектам потребления короткого видео, а не к существующим заболеваниям.

Есть мнение ученых, что такие черты личности, как диспозиционная зависть, вызывающая отрицательные эмоции в ответ на социальные сравнения, возникает при чрезмерном использовании социальных сетей. Поэтому исследователей интересовало, может ли служить психологическим фактором риска зависимости от платформ короткого видео. Диспозиционную зависть измеряли с помощью стандартного инструмента, фиксирующего склонность людей испытывать обиду или страдание, сравнивая себя с другими.

Чтобы исследовать неврологические аспекты зависимости от коротких видео, исследователи собрали данные изображения мозга высокого разрешения с помощью МРТ. Эти сканирования позволили понять две ключевые области: структурные изменения в мозге, такие как отличия в объеме серого вещества, и функциональную активность, в частности региональную однородность, которая измеряет синхронизацию нейронной активности в определенной области. Затем были использованы статистические методы, чтобы проанализировать, как эти характеристики мозга коррелируют с уровнями зависимости участников от коротких видео.

Исследователи наблюдали структурные и функциональные различия в мозге людей с высоким уровнем зависимости от короткометражного видео. Структурно эти люди демонстрировали увеличенный объем серого вещества в орбитофронтальной коре головного мозга и мозжечка – области, участвующей в обработке вознаграждения, принятии решений и эмоциональной регуляции. Увеличение объема в этом участке свидетельствует о повышенном чувствительность к вознаграждениям, предоставляемым персонализированным коротким видеоконтентом, потенциально усиливающим компульсивное поведение просмотра. Аналогично, изменения в мозжечке, который традиционно ассоциируется с моторным контролем, но все чаще признается своей ролью в когнитивной и эмоциональной обработке, были связаны с сенсорно насыщенной, динамичной природой коротких видео.

Функционально исследователи наблюдали повышенную нейронную активность в нескольких участках, включая дорсолатеральную префронтальную кору, заднюю поясную кору, височный полюс и мозжечок. Эти области принимают участие в принятии решений, самореферентном мышлении и эмоциональной регуляции. Повышенная активность в этих участках свидетельствует о том, что зависимость от короткого видео может влиять как на вознаграждение мозга, так и на его способность регулировать внимание и эмоции.

Исследование также подчеркнуло роль диспозиционной зависти как психологического фактора, связанного с зависимостью от короткого видео. Участники с более высоким уровнем зависти чаще сообщали о навязчивом использовании платформ коротких видео. Эта связь была опосредована изменениями в определенных областях мозга, таких как мозжечок и височный полюс, участвующих в обработке социальной и эмоциональной информации. Эти результаты показывают, что люди, склонные к зависти, могут обращаться к коротким видеоплатформам, чтобы справиться с чувством неадекватности.

На генетическом уровне исследователи идентифицировали более 500 генов, связанных с изменениями мозга, возникающими из-за зависимости от коротких видео. Эти гены были в основном вовлечены в синаптическую сигнализацию и нейронную связь, процессы, необходимые для коммуникации и пластичности мозга.

Ученые подчеркнули, что немало из этих генов было выражено в подростковом возрасте. Этот вывод подчеркивает, что подростковый возраст – особенно уязвимый период для развития моделей поведения, таких как зависимость от короткого видео.

Хотя исследование дает важную информацию, однако нельзя с точностью сказать, что есть причинно-следственная связь – то есть, приводят ли изменения мозга к зависимости, или это ее следствие. Будущие исследования смогут прояснить это.

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