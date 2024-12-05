Что-то среднее между змеей и червем: в лесах Эквадора обнаружили загадочное существо с десятками зубов. Фото

Ученые в лесу Эквадора наткнулись на 60-сантиметровое существо с уникальной окраской. Это оказался загадочный новый вид – нечто среднее между змеей и червем.

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Исследователи посетили несколько мест на севере Эквадора между 2016 и 2023 годами в поисках цецилий, необычного и малоизвестного типа земноводных. В ходе своих поисков исследователи обнаружили несколько незнакомых цецилий и, внимательнее присмотревшись к животным, поняли, что они обнаружили новый вид: Caecilia tesoro, или цецилия Тесоро, пишет Miami Herald.

"Цецилии выглядят змеевидно, но без видимой чешуи. Они живут под землей, имеют уменьшенные глаза и их редко видят. Рацион этих существ состоит из подземных животных, в том числе дождевых червей", – рассказал ученый.

Как указано в исследовании, цецилии Тесоро считаются большими и достигают 80 сантиметров в длину. Их крепкие тела не имеют конечностей и пронизаны "канавками". У них головы очень маленькие глаза, мясистые языки и десятки больших загнутых назад зубов.

На фото видна уникальная окраска нового вида. Его голова и задняя часть серые, но остальное его тело имеет цвет от желтовато-кремового до карамельного. Ученые указывают, что окраска цецилий Тесоро зависит от их размера. Более мелкие животные равномерно темно-серые, а более крупные – серые и желто-коричневые, говорится в исследовании.

По словам исследователей, новый вид назван испанским словом "tesoro", что означает "клад", в честь заповедника Тесоро Эскондидо, где он был впервые обнаружен.

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