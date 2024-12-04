Тайна Антарктиды. В озере Энигма нашли уникальную экосистему, кишащую жизнью

Группа из Итальянского национального исследовательского совета Италии с помощью георадара обнаружила в озере Энигма, расположенном в Северной Земле Виктории в восточной Антарктиде, наличие жидкой воды. Это противоречит предыдущим предположениям о том, что оно было полностью замерзшее.

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Теперь ученые обнаружили огромное скрытое тело незамерзшей воды под его крепкой поверхностью льда. А также, среди морозных вод, была найдена уникальная экосистема, кишащая жизнью, пишет Ifl Science. Генетический анализ образцов, взятых из озера, выявил разнообразие различных микроорганизмов, обитающих в воде, включая Bacteroidota, Actinobacteriota и Pseudomonadota.

По данным исследователей, глубина воды не менее 12 метров, однако ученые уточняют, что озеро может быть даже глубже.

Средняя температура воздуха в озере составляет –14°C, а самая низкая –40,7°C. Благодаря таким суровым температурам незамерзшая вода остается покрытой льдом до 11 метров круглый год.

Постоянный ледяной покров помогает изолировать озеро от внешнего мира и способствует созданию уникальной экосистемы микроорганизмов. По словам ученых, некоторые из них, возможно, больше не встречаются нигде на Земле.

Микробная экосистема в озере Энигма даже не похожа на другие антарктические озера, такие как обитающие в хорошо изученных сухих долинах Мак-Мердо. Вероятно, из-за его уникальных химических и термических свойств.

Самое важное, что это исследование показало, что вода была обогащена большим количеством сверхмелких бактерий суперфилума Patescibacteria. Эти крошечные бактерии имеют очень маленькие клетки, содержат очень уменьшенные геномы и осуществляют минимальную клеточную деятельность. Они просты, но эффективны.

"Закрытая льдом планктонная и бентосная микробиота озера Энигма, вероятно, является устойчивой наследственной биотой, возникшей из древней микробной экосистемы озера до замерзания", – пишут авторы исследования и добавляют, что в целом микробиота озера Энигма начиная от первичного производства к эктосимбиозу и хищничеству: "Ультрамали Patescibacteria, в частности, могут играть необычные роли в экосистеме озера, которые не играют в других покрытых льдом антарктических озерах", – уточняют ученые.

Тот факт, что озеро вообще существует на Антарктиде, вынудило ученых искать скрытую систему пополнения воды. Ведь Антарктида является самой большой пустыней на Земле, потому что здесь очень мало дождя или снега. За неимением осадков, а также интенсивного испарения от солнца и сверхвысоких порывистых ветров озеро должно терять до 200 000 кубических метров воды ежегодно. Но, несмотря на это, его воды не иссякли.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Антарктида зазеленела из-за глобального потепления: растительный покров увеличился более чем в 10 раз.

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