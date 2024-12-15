Что происходит в океане, когда сталкиваются два циклона? Научное объяснение

Исследователи из Ольденбургского университета (Германия) изучали происходящее в океане, когда сталкиваются два циклона. Исследование проводилось на примере столкновения циклонов Сероя и Одетт в 2021 году.

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Согласно их примеру, встреча вызвала необычное охлаждение поверхности воды и резкое изменение направления комбинированного шторма. Ученые заключили, что поскольку частота и интенсивность тропических циклонов растет в результате глобального потепления, вполне возможно, что такие встречи – и, следовательно, более экстремальные взаимодействия воздуха и моря – участятся в будущем, пишет Phys Org.

По словам профессоров доктора Оливера Вурла и доктора Йенс Меерюргенс из Университета Ольденбурга, тропические циклоны не только сбивают воздушные массы в атмосфере, они также сбивают водные массы в районах океана, которые находятся на их пути. Когда два циклона сталкиваются и сливаются, это взаимодействие между океаном и атмосферой может значительно усилиться.

Исследователи проанализировали столкновение двух относительно слабых тропических циклонов в Индийском океане в 2021 году, TC Seroja и TC Odette. Чтобы исследовать влияние этого необычного рандева на океан, Вурл и Мейерюргенс объединили спутниковые данные и измерения, полученные от поплавков ARGO и автономных дрейфующих аппаратов с многочисленным моделированием.

Эти источники предоставили исследователям информацию о таких факторах, как соленость и температура воды от поверхности моря до глубины до 2000 метров, а также данные о восходящей и нисходящей (вертикальной) скорости течения. В дополнение к этим данным, они проанализировали восходящую и нисходящую (вертикальную) скорость течения, используя данные числовых моделей.

В результате было обнаружено, что возникли эффекты, которые в противном случае наблюдались только с гораздо более сильными циклонами. Поскольку частота и интенсивность тропических циклонов растет в результате глобального потепления, этот тип конвергенции может участиться в будущем.

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