Что пчелы могут рассказать нам о загрязнениях поблизости: ответ кроется в их меде

Новое исследование, проведенное в Университете Тулейн ( США ), показало, что мед имеет не только липкий сладкий вкус, усиливающийся теми цветами, которые пчелы решили попробовать поблизости. Он также может дать представление о загрязнении окружающей среды.

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Ученые проверили 260 образцов меда из 48 штатов на наличие следов шести токсичных металлов: мышьяка, свинца, кадмия, никеля, хрома и кобальта. Ни один из образцов не показал опасного уровня, однако ученые обнаружили региональные отличия в их распределении, говорится в исследовании опубликованном на Science Direct.

Самые высокие уровни мышьяка были обнаружены в меде из группы штатов на северо-западе Тихого океана (Орегон, Айдахо, Вашингтон и Невада). Больше кобальта было обнаружено на юго-востоке, включая Луизиану и Миссисипи, а в Каролине были найдены два из трех высоких уровней свинца. Однако все они в пределах разрешенных норм, исходя из размера порции в одну столовую ложку в день, а концентрации в Соединенных Штатах ниже, чем средние мировые.

В общем, исследование подчеркивает потенциальную двойную роль меда как источника пищи и инструмента мониторинга загрязнения окружающей среды.

"Пчелы действуют как пассивные пробоотборники, собирая загрязняющие вещества из воздуха, воды и растений во время питания. Эти загрязнители попадают в мед, предлагая нам моментальный снимок состояния окружающей среды", – сказал ведущий автор Теводрос Годебо, доцент кафедры гигиены окружающей среды в Школе общественного здоровья и тропической медицины им. Сели Скотт Везерхед при Тулейнском университете.

Это первое исследование, которое проверяло мед со всей страны на наличие токсичных металлов и использовало образцы только из одного источника, где указано их происхождение.

В настоящее время исследователи могут лишь предполагать причины тенденций загрязнения. Высокий уровень мышьяка, обнаруженный в Вашингтоне (170 мкг/кг), Орегоне (130 мкг/кг) и Айдахо (47,8 мкг/кг), может указывать на загрязнение в результате использования сельскохозяйственных пестицидов или промышленных источников. Высшее содержание свинца в меде из Северной и Южной Каролины – 451 мкг/кг и 76,8 мкг/кг соответственно – может быть вызвано добычей полезных ископаемых, почвой, загрязненной старыми следами этилированного бензина и краски, или сжиганием авиационного топлива на основе свинца.

Чтобы окончательно увязать загрязнение, обнаруженное в меде, с их источниками требуются дальнейшие исследования источников загрязнителей токсичных металлов.

"Мы обнаружили, что это, кажется, служит хорошим показателем для выявления региональных моделей загрязнения. Но мы можем еще многое узнать от пчел о том, какие загрязнители присутствуют в окружающей среде и как они связаны с последствиями для здоровья соседних общин", – объяснил Теводрос Годебо.

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