Это все из-за облаков. Ученые обнаружили неожиданную причину глобального потепления

Прошлый год был самым жарким за всю историю наблюдений, океаны кипели, ледники таяли с тревожной скоростью. Это заставило ученых искать объяснения и происходящее.

Видео дня

Исследователи говорят, что они разгадали климатическую загадку. По их словам, стремительный всплеск потепления был усилен нехваткой низменных облаков над океанами, пишет CNN.

Анализируя спутниковые данные и метеорологические записи, команда климатологов из Германии обнаружила, что причиной является меньшее количество облаков на низкой высоте – ниже примерно 3000 метров. Облака играют решающую роль в сохранении прохлады Земли, отражая солнечный свет обратно в космос, а более чистое небо означает, что на Землю попадает больше солнечного света.

Нехватка низких облаков раньше оставалась незамеченной, поскольку исследования, опиравшиеся на спутниковые изображения, не могли отличить низкие облака от высоких.

Сейчас ученые обеспокоены тем, что эта тенденция к более ясному низкоуровневому небу может являться результатом самого глобального потепления, то есть Земля может вступить в цикл обратной связи, который еще больше ускорит потепление, пишет Astronomy.

Как объяснил автор отчета и климатический физик из Института Альфреда Вегенера в Германии Хельге Гесслинг, уменьшение ярких низких облаков означает, что планета "потемнела", позволяя ей поглощать больше солнечного света.

Это явление называется "Альбедо" и касается способности поверхностей отражать энергию солнца обратно в космос.

По словам исследователей, альбедо Земли снижается с 1970-х годов, частично из-за таяния светлого снега и морского льда, обнажая более темную сушу и воду, которые поглощают больше солнечной энергии, нагревая планету.

Ученые проанализировали спутниковые данные НАСА, данные о погоде и климатических моделях и обнаружили, что в прошлом году уменьшение низкой облачности снизило альбедо планеты до рекордно низкого уровня.

Облака низкого уровня, как правило, преуспевают в прохладной и влажной нижней атмосфере. Когда поверхность планеты нагревается, это может привести к их утончению или полному рассеиванию, устанавливая сложную петлю обратной связи, когда низкие облака исчезают из-за глобального потепления, а их исчезновение затем способствует дальнейшему потеплению.

"Если это произойдет, будущие прогнозы потепления могут быть недооценены, и мы должны ожидать достаточно интенсивного потепления в будущем", – сказал Гесслинг и добавил, что облака могут казаться простыми, даже обычными, но они бесконечно сложны, и ученые еще далеки от разгадки их поведения. По его мнению, облака – это одна из самых больших головных болей в науке о климате.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что моделирование показало, сколько людей погибнет к 2100 году от изменения климата.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!