Что космос делает с волосами людей: вид астронавтов NASA после 286 дней пребывания на МКС ошеломил мир

После девяти месяцев на борту Международной космической станции астронавты NASA наконец-то дома. Однако все заметили изменения во внешнем виде 59-летней Сунниты Уильямс и 62-летнего Барри Уилмора, когда они вышли из космической капсулы.

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Наиболее поразительны изменения в волосах, ведь Суни ощутимо поседела. В то время как некоторые интернет-комментаторы шутили, что это может быть вызвано отсутствием краски для волос на МКС, ученые говорят, что космос действительно может изменить прическу, пишет DailyMail.

Исследования показали, что микрогравитация на борту МКС препятствует росту волос.

Однако, оказавшись вне гравитации Земли, волосяные фолликулы в головах астронавтов начинают претерпевать генетические изменения, которые подавляют рост, говорят эксперты.

Некоторые ученые даже предполагают, что микрогравитация приводит к увеличению "оксидативного стресса" в клетках волос, что является потенциальной причиной поседения.

Исследование, опубликованное еще в 2016 году учеными из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), показало, что микрогравитация изменяет экспрессию генов в волосяных фолликулах человека.

В ходе проведения анализа были собраны образцы волос десяти астронавтов, проживавших на МКС в течение шести месяцев. Проведенные тесты показали, что космический полет усилил активацию определенных генов, ограничивающих рост волос, что вызывает страх облысения.

Это исследование повышает перспективу того, что люди могут превратиться в лысых, если начнут жить в космосе и потеряют способность восстанавливать волосы, когда они выпадают, говорят специалисты.

Интересно, что изменения также оказались более выраженными у астронавтов мужчин, чем у женщин.

"Хотя существует много отличий, таких как уровень гормонов или функции между противоположными полами, женщины-астронавты, кажется, имеют лучшую реакцию на особенности космической среды", – отметил исследователь JAXA, доктор Масахиро Терада".

А в исследовании 2015 года изучали клетки кожи и волос мышей, которые провели три месяца на борту МКС. Ученые обнаружили, что у мышей стала более тонкая кожа и нарушился цикл волосяных фолликулов.

Исследования показали, что изменения в регуляции генов во время космического полета приводят к усилению окислительного стресса в тканях волос, что может быть основной причиной поседения.

Ученые доказали, что астронавты также подвергаются так называемому "длительному сложному стрессу в космическом полете", который накапливается из-за микрогравитации, изоляции, ограничения, постоянного шума и нарушения циркадного ритма.

Согласно исследованию Китайского научно-исследовательского и учебного центра астронавтов, этот стресс настолько силен, что может даже спровоцировать депрессию и когнитивную дисфункцию.

Существуют хорошо задокументированные доказательства того, что стресс вызывает поседение волос, вызывая в организме рефлекс борьбы или бегства, говорят эксперты.

Когда это происходит, нервная система выделяет химическое вещество под названием норадреналин в волосяные фолликулы, которое делает волосы седыми или белыми.

Учитывая напряженные обстоятельства, связанные с их пребыванием на МКС, неудивительно, что Уильямс и Уилмор могут выглядеть более седыми и уставшими после длительного космического путешествия, отмечают ученые.

Ранее OBOZ.UA писал, что The Sun описал негативные последствия пребывания астронавтов в космосе.

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