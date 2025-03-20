Кости 80-летнего человека, риск рака и 'детская кожа': The Sun описал возможные последствия пребывания астронавтов в космосе

Чтобы восстановиться после шестимесячного космического полета, что является средним временем пребывания астронавта на Международной космической станции (МКС), нужно несколько лет, говорят эксперты. А поскольку ветераны NASA 62-летний Барри Уилмор и 59-летняя Сунита Уильямс были на МКС более 9 месяцев, их реабилитация продлится еще дольше.

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Последствия пребывания астронавтов в космосе могут быть ужасающими: от хрупких костей 80-летнего человека и "детской кожи" до риска заболеть раком, пишет TheSun.

По информации NASA, вернувшиеся на Землю 18 марта Барри Уилмор и Сунита Уильямс начинают 45-дневную реабилитацию, чтобы восстановиться после 286 дней пребывания в космосе.

Хотя проблемы со здоровьем могут продолжаться еще долго после того, как астронавты вернулись домой, говорят специалисты.

Сдавленные глазные яблоки

Прежде всего, во время космического полета у астронавтов могут наблюдаться изменения в глазах – нарушение, которое может занять до 90 дней после полета, говорят ученые.

По словам экспертов, микрогравитация может повлечь за собой сдвиг крови и жидкости к голове, что может сжать глазные яблоки астронавтов. Изменения в структуре глаз также могут привести к ухудшению зрения.

Хотя NASA отмечает, что давление жидкости – не единственная вероятная причина изменений зрения.

"Сокращение" сердца

Исследование астронавта Скотта Келли, который в свое время провел 340 дней в космосе, показало, что его сердце испытало резкое сокращение. И несмотря на то, что он тренировался около двух часов в день на МКС, влияние невесомости привело к потере массы сердца и атрофии органа.

Интересно, что подобные эффекты ощутил и спортсмен Бенуа Лекомт, проплывший 2821 километр за 159 дней. Ведь в воде тоже присутствует определенный уровень невесомости, отмечают ученые.

Повышенный риск рака

Однако самым страшным в космосе является радиация. Известно, что всего за одну неделю на борту МКС астронавты испытывают радиационное облучение, эквивалентное годовому облучению на Земле.

NASA предупредило, что это может увеличить риск развития рака у астронавта в дальнейшей жизни. Однако все зависит от продолжительности космической миссии.

Хрупкие кости

Согласно исследованию Канадского университета Калгари, астронавты теряют от 1% до 2% плотности костей каждый месяц, проведенный в космосе. Это связано с отсутствием силы тяжести, снимающей давление с ног, когда члены экипажа МКС стоят и ходят.

Медики предупреждают, что это может привести к хрупкости костей, остеопорозу и переломам.

Основатель компании OsteoStrong, которая занимается лечением остеопороза, Кайл Загродски заявляет, что после длительного пребывания в космосе можно вернуться с "костями 80-летнего". Особенно это влияет на старших астронавтов.

"Медленный мозг"

Исследование, опубликованное в конце прошлого года, показало, что астронавты также могут испытывать временное замедление "когнитивных способностей".

Проанализировав 25 астронавтов, ученые обнаружили, что у них замедлилось время реакции, рабочая память и внимание во время пребывания на МКС. И некоторые из этих изменений не исчезли, пока они не вернулись на землю.

"Детская кожа"

Так называемая "детская кожа" является обычным явлением, когда астронавты возвращаются на Землю. Ведь в космосе среда микрогравитации способствует тому, что одежда немного висит над кожей.

Это дает астронавтам повышенный уровень чувствительности, который люди ощущают только в детстве, объясняют ученые.

А одежда на Земле для астронавтов становится похожей на наждачную бумагу, поскольку их тела не привыкли к постоянному контакту с тканью.

OBOZ.UA ранее писал, что астронавтов NASA, пробывших на МКС девять месяцев, выносят на носилках, ведь у них присутствует головокружение после перелета.

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