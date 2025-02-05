'Чрезвычайно редкий' 1500-летний римский шлем нашли в погребении вождя в Дании

Археологи в Дании нашли тайник с более чем 100 единицами оружия: десятки копий, мечей, ножей, кольчуг в погребении вождя железного века. Однако больше всего внимание исследователей привлек 1500-летний римский шлем.

Видео дня

Ученые отмечают, что это "чрезвычайно редкая" находка. Это ведь единственный римский шлем, когда-либо найденный в Дании, который возможно, был "пожертвованием" или приношением, пишет LiveScience.

Археологи нашли тайник при проекте расширения шоссе. Металлическое оружие лежало под двумя домами начала V века, которые, вероятно, принадлежали кому достаточно мощному, чтобы собрать армию.

Поскольку оружие было намеренно закопано во время сноса дома, исследователи считают, что его принесли в жертву после успеха в войне. Укрытие металлических предметов включало 119 копий, восемь мечей, пять ножей, один топор и редкий набор кольчуг, описывают исследователи.

По словам археологов, в южной Скандинавии было обнаружено очень мало образцов кольчуг железного века. Изготовление столь сложной брони было дорогим и трудоемким, поэтому, по мнению экспертов, она, вероятно, принадлежала самому вождю.

Через пару месяцев после начала раскопок исследователи обнаружили фрагменты "чрезвычайно редкого" римского шлема. Несмотря на то, что он был очень ржавым, ученые смогли использовать рентгеновское изображение, чтобы увидеть пластину на шее и украшенную щеку.

По словам археологов, эти фрагменты произошли от шлема с гребнем, который часто использовался в Римской империи в IV веке.

"Шлем мог принадлежать немецкому полководцу, служившему в римских вспомогательных войсках. Или он мог быть похищен у римского легионера в боях поближе к немецкой границе Империи", – сказал археолог из музея Вайле, руководивший раскопками, Элиас Витте Томасен.

Кроме оружия, эксперты нашли фрагменты двух бронзовых шейных колец, которые являлись символами власти в железном веке, что дополнительно свидетельствовало о воздействии вождя. Команда ученых также откопала фрагменты лошадиной уздечки и стекляруса, а еще ряд предстоящих железных и бронзовых предметов.

Хотя тайник оружия был четко связан с домом вождя железного века, археологи не уверены, принадлежали ли эти предметы местным воинам или были собраны как добыча войны.

Исследователи будут продолжать анализ места и жертвоприношений с оружием, чтобы лучше понять воинов и общество железного возраста.

Многие артефакты, найденные во время этих раскопок, будут выставлены в Музее культуры в Вайле с 8 февраля, сообщают археологи.

OBOZ.UA ранее писал, что золотой шлем Коцофенешти украли с выставки в Нидерландах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!