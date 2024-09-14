Челюсти смерти. Сеть поразило видео, как японские угри бегут из желудка съевшего их хищника

Ученые из Университета Нагасаки разработали новый метод рентгеновского видео для записи внутри желудка рыбы. Специалистам было известно, что угри спасаются от смерти убегая из пасти рыбы, но только сейчас они поняли, как им это удается.

Видео дня

С помощью рентгеновской техники были сняты первые в истории кадры, на которых показано, как съевшие угри вырываются на свободу. Видео, опубликованное учеными в журнале Current Biology, массово распространяется в иностранных медиа и социальных сетях.

Угрям вводили контрастное вещество под названием сульфат бария, благодаря чему их тонкие кости можно было увидеть на рентгеновском снимке внутренностей рыбы, пишет MailOnline.

Команде понадобился год, чтобы получить достаточно четкие доказательства с помощью видео. После того как 32 угри были съедены рыбами-хищниками, все, кроме четырех, попытались убежать, вернувшись через пищеварительный тракт в пищевод и жабры. Около 13 сумели вытащить хвосты из жабр рыбы, а девять успешно сбежали через жабры.

В среднем убегавших угря нужно было около 56 секунд, чтобы вырваться на свободу, рассказывает The Sun.

"В начале эксперимента мы предполагали, что угри убегут прямо из пасти хищника в жабры. Однако, вопреки нашим ожиданиям, наблюдать отчаянный побег угрей из желудка хищника в жабры было для нас действительно удивительно", – рассказал ведущий исследователь, профессор Юуки Кавабата.

В своей статье исследователи предполагают, что длинное тело угря повышает вероятность того, что их хвосты остаются торчать в пищевод.

Также исследователи отмечают, что рыбы, кажется, осознают, что их обед пытается убежать. И часто пытаются дать отпор: "многие хищные рыбы проявляют сопротивление, снова проглатывая угря, который пытается сбежать, во время чего они набирают воду в рот и выбрасывают ее через жабры. Угри могут воспользоваться этим потоком воды, чтобы успешно сбежать через жабры хищника", – сказала MailOnline соавтор исследования Юха Хасегава.

Из-за того, что большим угрям удавалось убежать чаще, исследователи считают, что для молодых угрей может быть критически важно быстро развить силу и двигательные навыки, необходимые для побега.

"Это открытие дало нам новое понимание: сила мышц и устойчивость к высококислой и анаэробной среде, а также их вытянутая и скользкая морфология необходимы для того, чтобы угри быстро выходили из пищеварительного тракта перед перевариванием", – пояснила ученая.

В будущем исследователи надеются, что эта рентгеновская технология пригодится для дополнительных исследований того, как добыча может скрыться после того, как ее съели.

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