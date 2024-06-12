'Второе чудо'. Найдена самая древняя запись о детстве Иисуса

В течение долгого времени считалось, что древнейший пример Евангелия был создан в 11 веке. Однако исследователи, изучая бумаги Гамбургской государственной и университетской библиотеки, обнаружили древнеегипетский манускрипт с описанием чуда, которое Иисус совершил в детстве, который появился задолго до этого.

На 2000-летнем папирусе размещена история о том, как 5-летний Мессия оживил глиняных воробьев. Ученые предполагают, что запись была создана в 4-ом или 5-ом веке, пишет Daily Mail.

Фрагмент рукописи, размером 10 на 5 сантиметров, содержит историю из Евангелия детства от Фомы. По ее сюжету, маленький Иисус, играя у ручья, слепил 12 воробьев из глины. Когда отец заметил его занятие, сделал замечание сыну, чтобы тот прекратил работу в святую субботу – день отдыха и поклонения. В ответ 5-летний Мессия отдал приказ глиняным фигуркам "взлететь, как живые птицы", что они и сделали.

Исследователи Гумбольдтского университета первоначально идентифицировали манускрипт, как фрагмент повседневного документа, вроде частной переписки или списка покупок. Однако, после тщательного анализа, пришли к выводу, что такое предположение ошибочно.

"Сначала мы увидели в тексте слово "Иисус". Затем, сравнив его со многими другими оцифрованными папирусами, расшифровали его буква за буквой и быстро поняли, что это не может быть обыденным документом", – рассказал доктор Лайош Беркес, один из ученых.

Позднее было обнародовано заявление, что, учитывая неуклюжий почерк, кривые линии и некорректности в оформлении, рассказ написан в качестве школьного или монастырского упражнения.

По мнению ученых, оригинальная история о ранних годах Иисуса была описана в Евангелии детства от Фомы. Однако, по неизвестным причинам, все записи были исключены из окончательного текста Библии.

Чарльз Дайер, профессор Библейского института считает, что это было сделано для сосредоточения внимания человечества на целях деятельности Мессии на земле: "На самом деле, у нас очень мало информации о жизни Иисуса, даже во взрослом возрасте. Но та часть, которая у нас есть – это то, что, по мнению Бога, было достаточно, чтобы по-настоящему понять, кто Он и почему Он пришел на землю".

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