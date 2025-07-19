Более чем на 400 м ниже уровня моря: где самая низкая точка на Земле

Мертвое море, расположенное между Иорданией и Израилем, является одним из самых уникальных природных объектов на планете. Это не море в прямом смысле, а большое бессточное соленое озеро, глубина которого меняется ежедневно.

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По данным NASA, в жаркие и засушливые дни уровень воды может снижаться на 2–3 сантиметра только из-за интенсивного испарения. Где расположена самая низкая точка на Земле, рассказало издание LiveScience.

Динамика плит

Мертвое море имеет длину 76 км и ширину до 18 км, а его поверхность расположена более чем 430 метров ниже уровня моря, что делает его самой низкой точкой суши на Земле. Необычное название появилось из-за высокой концентрации соли, которая создает почти полное отсутствие жизни в его водах. Согласно NOAA, первые монахи, которые исследовали эту местность, были поражены непригодностью воды для жизни и дали озеру символическое название.

Мертвое море расположено вдоль активного разлома – геологической структуры, являющейся частью Великой рифтовой долины. Этот разлом простирается более чем на 1000 км, начиная от Красного моря и заканчивая горами Тавр в Турции. Формирование разлома началось почти 20 миллионов лет назад, согласно исследованию, опубликованному в Earth and Planetary Science Letters (2006).

Как отмечает NASA, эта структура является трансформным разломом, то есть таким, где тектонические плиты скользят мимо друг друга. Подобный процесс наблюдается, например, на разломе Сан-Андреас в Калифорнии.

По словам геофизика Роба Поккальни из Университета Род-Айленда, обе плиты – Африканская (запад) и Аравийская (восток) – движутся на север, но с разной скоростью. Восточная сторона продвигается примерно на 5 мм в год быстрее, чем западная. Для сравнения, разлом Сан-Андреас движется в десять раз быстрее.

Это тектоническое трение и создает напряжение, которое способствовало формированию глубокой впадины, где сейчас лежит Мертвое море.

Гипотезы образования

Традиционно ученые считали, что Мертвое море образовалось из-за изгиба в разломе. Такой зигзаг создает растягивающее движение обеих плит, что приводит к образованию разрывного бассейна – геологической впадины с крутыми склонами, характерной для зоны тектонической растяжки.

Однако с этим объяснением не соглашается профессор Цви Бен-Аврахам, директор Исследовательского центра Мертвого моря при Тель-Авивском университете. Он обращает внимание на нетипичную форму бассейна: осадок южной части моря простирается почти на 15 км, тогда как его ширина лишь около 10 км. Это не согласуется со стандартной моделью разрывных бассейнов, которые обычно глубокие и узкие.

Альтернативная версия: опущение базальтового блока

По мнению Бен-Аврахама, Мертвое море возникло как результат более сложного процесса. Во время тектонического движения не только образовалась щель, но и отделился изолированный базальтовый блок, который начал опускаться примерно 4 миллиона лет назад. Таким образом, углубление происходило не столько за счет расширения, сколько из-за вертикального оседания отдельного геологического массива. Это объясняет, почему озеро такое глубокое, но не слишком широкое.

Почему исследования Мертвого моря сложны

Изучение процессов, которые длятся миллионы лет, – задача чрезвычайно сложная. "Движения тектонических плит происходят очень медленно, поэтому понять в реальном времени, что именно происходит в земной коре, – технически трудно и очень дорого", – подчеркивает Бен-Аврахам.

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