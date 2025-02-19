Более 150 китов выбросились на побережье Австралии: 90 из них подвергнут эвтаназии. Почему 'добрая смерть' – лучший выход

Более 150 китов-псевдокосаток выбросились на берег в австралийском штате Тасмания. Местные власти утверждают, что 90 уцелевших животных будут подвергнуты эвтаназии.

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Специалисты пытались вернуть китов в воду, однако погода и берег у реки Артур, где они оказались, не способствовали спасению. Поэтому чтобы не мучить животных, эксперты приняли решение, что над псевдокосатками будет проведена эвтаназия с помощью огнестрельного оружия, которое считается "лучшим методом мировой практики", пишет ABC News.

По словам зоологов, на западном побережье Тасмании массовые выбросы морских млекопитающих на мель не редкость. Однако в этот раз ситуация по спасению осложнилась. Удаленное расположение реки Артур означало, что перемещение оборудования, необходимого для своевременного выведения псевдокосаток на глубину, было невозможно.

Природоохранники предприняли несколько попыток вернуть животных в воду, однако все было бесполезно.

"Нам это не удалось, потому что условия океана не позволяли животным выбраться. После экспертной ветеринарной оценки диких животных мы приняли решение об эвтаназии китов", – сказала руководитель службы парков и дикой природы (PWS) Шелли Грэхэм.

Экспертка добавила, что для перемещения псевдокосаток на воду нужно было посадить их на трейлер и перевезти на более подходящий пляж, а затем "возобновить стабилизацию и тренировать" их перед тем, как попытаться вывести на воду.

"Это просто не очень подходящее место, и погодные условия не очень благоприятны для этого", – отметила Грэхем.

Заместитель инспектора по инцидентам и морской биолог доктор Крис Карлион подтвердил, что это отдаленное место было "чрезвычайно труднодоступным" для спасения. "Это, пожалуй, самое сложное место, которое я видел за 16 лет выполнения этой роли в Тасмании", – сказал он.

Доктор Карлион отметил, что причиной того, почему животные оказались на мели, является "вопросом на миллион долларов", но массовый выброс может произойти по нескольким причинам. "Одна особь, которая больна или дезориентирована, может вытащить остальных на берег", – заметил биолог.

Крис Карлион сообщил, что животных будут эвтаназированы с помощью огнестрельного оружия. "Мы используем лучшую мировую практику, и для этого придерживаемся очень строгой операционной процедуры", – сказал он.

"Это сложная ситуация, но когда мы знаем, что это лучший результат для животного из соображений их благосостояния, обязательно выполним эту работу. И сделаем это как можно быстрее и гуманнее", – подчеркнул доктор Карлион.

"Команда на месте проведет посмертное исследование и возьмет образцы умерших животных, чтобы попытаться определить причину их выброса на мель", – сказал Брендон Кларк из службы парков и дикой природы.

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