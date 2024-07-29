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Библейская чума становится реальностью? Огромный рой насекомых превратил пляж Род-Айленда в сцену из апокалипсиса: что говорят ученые

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
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Библейская чума становится реальностью? Огромный рой насекомых превратил пляж Род-Айленда в сцену из апокалипсиса: что говорят ученые

Огромный рой стрекоз в субботу 27 июля заполонил пляж Род-Айленда. Самый маленький штат США, расположенный на побережье Атлантики, словно накрыла библейская чума или сцена из фильма-апокалипсиса.

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По словам ученых, стаи стрекоз образуются в период летнего размножения. А также такие живые облака бывают, когда меньшие насекомые, которыми питаются стрекозы, поднимаются в воздух сильными ветрами, пишет NewYorkPost.

Библейская чума становится реальностью? Огромный рой насекомых превратил пляж Род-Айленда в сцену из апокалипсиса: что говорят ученые

Очевидцы рассказывают, что в какой-то момент пляж Мискамикат в американском городе Вестерли начал жужжать. И неизвестно откуда отдыхающих накрыло облако стрекоз.

"Я наслаждалась хорошим днем ​​на пляже штата Мисквамикат, пока мы не пережили апокалипсис стрекоз", – сказала свидетель необычного явления Стефани Мартин.

Женщина рассказала, что среди людей началась паника, ведь бабки летали под зонтиками и креслами, возле лица и между ног отдыхающих. Некоторые начали заматывать головы в полотенца, другие – убегали. Некоторые из детей плакали, а другие, наоборот, пытались поймать надоедливых насекомых.

По словам экспертов, бабки могут сбиваться в миллиардные стаи. Группы этих насекомых могут быть настолько велики, что их обнаруживают радарные системы.

Библейская чума становится реальностью? Огромный рой насекомых превратил пляж Род-Айленда в сцену из апокалипсиса: что говорят ученые

Однако ученые успокаивают, что бабки не опасны для человека.

По словам энтомологов, стаи стрекоз, как правило, образуются, когда насекомые либо размножаются в летние месяцы, либо после того, как меньшие насекомые, которыми они питаются, подбрасываются в воздух с помощью сильных воздушных масс.

Бабки питаются комарами и разными мухами. Но также известно, что иногда охотятся даже на колибри.

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