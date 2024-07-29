Библейская чума становится реальностью? Огромный рой насекомых превратил пляж Род-Айленда в сцену из апокалипсиса: что говорят ученые

Огромный рой стрекоз в субботу 27 июля заполонил пляж Род-Айленда. Самый маленький штат США, расположенный на побережье Атлантики, словно накрыла библейская чума или сцена из фильма-апокалипсиса.

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По словам ученых, стаи стрекоз образуются в период летнего размножения. А также такие живые облака бывают, когда меньшие насекомые, которыми питаются стрекозы, поднимаются в воздух сильными ветрами, пишет NewYorkPost.

Очевидцы рассказывают, что в какой-то момент пляж Мискамикат в американском городе Вестерли начал жужжать. И неизвестно откуда отдыхающих накрыло облако стрекоз.

"Я наслаждалась хорошим днем ​​на пляже штата Мисквамикат, пока мы не пережили апокалипсис стрекоз", – сказала свидетель необычного явления Стефани Мартин.

Женщина рассказала, что среди людей началась паника, ведь бабки летали под зонтиками и креслами, возле лица и между ног отдыхающих. Некоторые начали заматывать головы в полотенца, другие – убегали. Некоторые из детей плакали, а другие, наоборот, пытались поймать надоедливых насекомых.

По словам экспертов, бабки могут сбиваться в миллиардные стаи. Группы этих насекомых могут быть настолько велики, что их обнаруживают радарные системы.

Однако ученые успокаивают, что бабки не опасны для человека.

По словам энтомологов, стаи стрекоз, как правило, образуются, когда насекомые либо размножаются в летние месяцы, либо после того, как меньшие насекомые, которыми они питаются, подбрасываются в воздух с помощью сильных воздушных масс.

Бабки питаются комарами и разными мухами. Но также известно, что иногда охотятся даже на колибри.

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