Беби-бум продолжается: сеть залюбовали фото малышей мартинов, родившихся возле 'Вернадского'

У антарктической станции "Академик Вернадский" бэби-бум продолжается не только у пингвинов. Украинские полярники зафиксировали появление на свет доминиканских мартинов.

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Исследователи "Вернадского" на своей странице в Facebook отметили, что ожидается пополнение в двух пар мартинов, гнезда которых расположены у самой станции. Фото новорожденных малышей, вылупляющихся из пестрых яиц, очаровали сеть.

"На острове Галиндез, где расположен "Вернадский", сейчас подрастают четыре птенца. Также ожидается пополнение еще у двух пар мартинов", – рассказал в сообщении биолог 29-й УАЭ Сергей Ермоленко.

Украинский ученый отметил, что обычно мартины откладывают два-три яйца. Их гнезда – не глубокие ямки на земле, выстланные растениями и перьями.

Интересно, что и яйца, и малыши имеют небольшие темные пятнышки в расцветке. У птенцов они размещены на голове, говорят эксперты.

В общем же мартынята покрыты густым шелковистым пухом серо-коричневого цвета. При оперении на некоторых участках тела, в частности крыльях, появляются перья с темными ромбовидными пятнами со светлой окантовкой. А у взрослых птиц черно-белый цвет, с серым на крыльях, описывают биологи.

По словам украинских исследователей, первые дни малыши проводят в гнезде, а затем покидают его, но держатся рядом, прячась в случае опасности среди камней. Растут мартины быстро и где-то за месяц почти достигают размера родителей, говорят специалисты.

Интересно, что родители кормят детей по очереди. Еду в большинстве своем ловят в океане, в частности, моллюсков и морских ежей.

Полярники "Вернадского" отмечают, что мартинов называют главными садовниками Антарктиды, ведь для построения гнезд они используют ключевые виды местных растений. Птицы целенаправленно собирают их и переносят на значительные расстояния, таким образом распространяя, отметили исследователи.

OBOZ.UA ранее писал, что вблизи украинской антарктической станции "Академик Вернадский" на острове Галиндез – в разгар сезон появления на свет маленьких пингвинят.

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