Австралийские ученые создали первый в мире эмбрион кенгуру: почему это важно

Австралийские ученые создали первый в мире эмбрион кенгуру путем экстракорпорального оплодотворения. Они называют это ключевым шагом к спасению сумчатых животных, находящихся под угрозой исчезновения.

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Команда исследователей из Университета в Квинсленде применяла эту технику на восточных серых кенгуру, с целью наконец использовать ЭКО для менее редких сумчатых. Ведь конечная цель исследования – поддержать сохранение исчезающих видов сумчатых, таких как коалы, тасманийские дьяволы, северные мохнатые вомбаты и опоссумы Лидбитера, цитирует phys.org слова ведущего исследователя Андреса Гамбини.

Ученые создали эмбрионы с помощью техники, предполагающей введение одного сперматозоида непосредственно в зрелую яйцеклетку. Они собрали яйца и сперму восточных серых кенгуру в качестве модели для адаптации эмбриональных технологий, уже применяемых к домашним животным и людям. И теперь они на этапе усовершенствования метода сбора, культивирования и хранения яиц и спермы сумчатых.

По словам Гамбини, при надлежащем сотрудничестве, финансировании и техническом прогрессе, рождение сумчатых с помощью ЭКО могут стать возможными в течение десяти лет.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, это не первая попытка оплодотворения животных с помощью ЭКО. Ранее ученым удалось успешно оплодотворить таким образом самку носорога. Это был первый шаг к спасению вида носорогов, находящегося на грани вымирания.

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