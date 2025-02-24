Археологи выдвинули версию, кем была 2000-летняя женщина без головы, останки которой нашли в ирландском болоте

Недавнее археологическое открытие в Северной Ирландии показало, что хорошо сохранившиеся человеческие останки, найденные в торфяном болоте, принадлежит молодой женщине, жившей более 2000 лет назад. Новые данные бросают вызов предварительному предположению, что погребенное лицо было подростком.

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Кости были случайно найдены в октябре 2023 года вблизи деревни Беллаги, графство Лондондерри, во время обычной добычи торфа. Эксперты исследовали их как возможное место преступления, но судебно-медицинские экспертизы доказали, что останки датируются между 343 и 1 годом до нашей эры, пишет ArchaeologyNews.

Находку передали в Национальные музеи Северной Ирландии для дальнейшего анализа, где команда археологов, экспертов-криминалистов и историков работала вместе, чтобы раскрыть историю похороненного человека.

Остеоархеологическое исследование показало, что к моменту смерти это лицо было женщиной в возрасте от 17 до 22 лет. Ее рост был примерно 1,7 метра, то есть она считалась высокой в отношении женщин того времени.

По словам специалистов, это открытие имеет уникальное значение, поскольку большинство тел железного возраста, найденных в болотах по всей Европе, идентифицированы как мужские.

"Как и в случае со многими другими, найденными в болотах телами железного возраста, эта молодая женщина потерпела насильственную смерть, включавшую поток крови из ее горла, а затем обезглавливание", – сказала профессор археологии Королевского университета в Белфасте Эйлин Мерфи.

Эксперты отмечают, что следы от порезов на костях шеи показывают, что кто-то намеренно обезглавил женщину. Это намекает на то, что ее смерть могла быть частью ритуального жертвоприношения, согласующегося с более широкими исследованиями болот железного возраста.

"Председателя забрали, а тело оставили на месте убийства, где его случайно нашли примерно через 2000 лет. Дальнейший научный анализ вместе с определением ДНК даст еще более ценные открытия", – добавила исследовательница.

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