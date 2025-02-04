Археологи обнаружили старейший известный рунический камень в мире

Команда исследователей из Университета Осло обнаружила фрагменты рунических камней в возрасте более 2000 лет на древнем кладбище в Свингеруде (Норвегия). Находка, датированная 50 годом до н. э. и 275 годом нашей эры.

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Археологи обнаружили, что эти фрагменты состоят вместе, как пазл, открывая рунические надписи и неоднозначные отметки на том, что когда-то было большей плитой из песчаника. Ученые смогли датировать рунический камень с помощью радиоуглеродных методов, пишет News Week.

Руны – это буквы алфавита, который использовался для записи германских языков для принятия латинского алфавита. Их происхождение обсуждается, но самый древний из рунических алфавитов использовался примерно до 700 года нашей эры. Развитие рунической письменности и практику вписывания рун на камни трудно проследить, особенно потому, что надписи на рунических камнях встречаются в оригинальных и/или датированных контекстах крайне редко.

Как правило, рунические камни датируются на основе других предметов, найденных поблизости или стилистического анализа надписей. В этом случае фрагменты были найдены в могиле с кремированными человеческими останками, являющимися прямым и точным средством датирования.

Исследователи выяснили, что эти разные детали являются фрагментами единого камня, однако на них совершенно разные надписи. И это приводит к выводу, что они, возможно, сделаны в разное время несколькими людьми.

Похоже, камень был намеренно фрагментирован, разбросан и включен в более поздние захоронения. Эта находка проливает свет на то, как со временем изменялось использование камней-рун.

Возможно, камень изначально был предназначен для обозначения одной могилы, но был фрагментирован, чтобы отметить следующие захоронения.

"Рунные камни, вероятно, имели как церемониальные, так и практические намерения. Поле могилы и оригинальный поднятый камень свидетельствуют о памятных и освящённых намерениях, тогда как дальнейшее использование в отдельном захоронении освещает более поздние прагматические и символические выражения", – прокомментировала находку автор исследования Кристель Зилмер в отчете, опубликованном в журнале Antiquity.

По словам ученых, эта находка является редким примером рунических фрагментов в хорошо сохранившихся, датируемых археологических контекстах. И она имеет большое значение для дискуссий о ранних скандинавских рунических камнях, а также служит напоминанием для археологов о необходимости тщательного исследования каменных фрагментов, найденных в могилах, и поиска потенциальных надписей.

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