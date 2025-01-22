Гроб был залит гипсом: археологи раскопали редкое захоронение в Англии. Фото

Археологи в Англии обнаружили небольшое кладбище римской эпохи с необычным погребением в его центре. Там был найден каменный гроб с умершим, залитым редким гипсом.

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Этот тип захоронений широко известен из римских городских центров, таких как Йорк в Англии, где имеется 45 задокументированных гипсовых захоронений. Однако они являются редкой находкой в ​​сельской местности, как это было в этом случае, пишет Live Science.

По словам Джессики Лоутер, археолога, которая была участницей группы, проводившей раскопки, этот вид захоронения достаточно дорогой, что свидетельствует о высоком статусе умершего.

"Гипс был искусно вырезан и происходил из карьера, расположенного примерно в 50 километрах от места захоронения, а его покупка и транспортировка стоила бы немалых денег", – пояснили в археологической компании. Эти факторы, в сочетании с центральным расположением могилы на кладбище, указывают на то, что похороненный здесь человек принадлежал к элите или выдающейся семье.

Археологи говорят, что они до сих пор не могут до конца понять эту практику погребения, которая известна еще с римских времен. Минерал превращался в цемент или гипс, а затем выливался в умершего, чтобы сделать жесткий слепок. Этот процесс иногда позволял сохранить органические останки, такие как одежда или погребальный саванн. Гипс из вновь обнаруженного захоронения фрагментарный, но на нем сохранились отпечатки саванна и небольшой кусочек ткани.

Кладбище было найдено археологами накануне строительных работ, направленных на расширение автомагистрали в Кембриджшире. Оно относится к римскому периоду в Британии (42-410 гг. н.э.) и расположено вдоль древнеримской дороги. Внутри кладбища было 14 надгробий, сосредоточенных вокруг центральной могилы. Также за пределом рва было найдено еще семь могил.

Такое маленькое кладбище не является чем-то неожиданным или уникальным в сельской местности римской Британии. Однако интересно, что оно имело различные типы захоронений, которые являются редкостью для такого небольшого могильника. Среди них были и кремационные, и обезглавленные, и захоронения с железными гвоздями, которые намекают на наличие деревянного гроба, и даже пустая могила. Также было найдено несколько могил с большим ворохом могильного инвентаря, в частности украшений.

Специалисты планируют исследовать останки, которые, по их мнению, смогут дать ответы на вопросы, связанные с долговечностью кладбища и тем, как оно вписывается в окружающий ландшафт, а также пролить свет на индивидуальные истории похороненных здесь.

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