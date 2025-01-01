Амулет для исцеления от рака IV века нашли в Турции: это был подарок отца больной дочери

Во время раскопок в древнем городе Писидия Антиохия на западе Турции был обнаружен интересный артефакт: "магический амулет от рака". По словам исследователей, это подарок отца больной дочери.

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Руководитель раскопок, профессор Мехмет Ожанли сказал, что находка, датированная IV веком нашей эры, была обнаружена во время раскопок вокруг церкви на холме Эдилик. Однако амулет появился раньше, чем церковь на этом месте, и скорее всего попал сюда в X веке нашей эры, пишет Arkeonews.

Изучив амулет, исследователи заметили, что на одной стороне изображен краб, а на другой – имя больной девушки и ее родителей. Очевидно, отец заказал этот амулет своей дочери, как кулон для исцеления.

Фигура краба имеет скрытый смысл, поскольку в древности опухоли сравнивали с раком или крабом, отмечает The Jerusalem Post. Термин "рак" действительно происходит от греческого слова "karkinos", что означает краб.

Врач Гален, известный своими исследованиями рака, сказал, что черные вены, окружающие раковые опухоли, похожи на ноги краба. "Подобно тому, как у краба ноги расходятся вокруг его тела, вены при этой болезни имеют схожую форму. Они распространяются от аномальной опухоли в форме краба", – сказал он.

По словам ученых, найденный артефакт с изображением краба и надписями с пожеланиями исцеления относится к эллинистическому периоду. Именно в это время было широко распространено использование этих видов камней-талисманов. Однако последний образец является одним из наиболее сохранившихся.

Ученые отмечают, что значение этого амулета со временем сохранилось из-за его ценности как драгоценного камня. В течение многих лет его использовали разные люди из-за веры в то, что он может вылечить рак.

Продолжается дальнейший анализ артефакта. Исследователи считают, что находка внесет значительный вклад в сферу археологии, а также углубит понимание древних практик здравоохранения.

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