Африка может расколоться на две части быстрее, чем ожидалось – Bild

Африка может расколоться на две части по Восточно-Африканскому разлому длиной более 3200 километров, образовав в месте разрыва шестой океан. Разлом расширяется быстрее, чем ранее предполагали ученые.

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Об этом пишет Bild. Процесс вызван смещением тектонических плит, которые находятся в постоянном движении. Первые признаки появились еще в 2005 году: в эфиопской пустыне открылась трещина длиной более 50 километров.

Еще одна трещина появилась в Кении в 2018 году – глубиной 15 метров, шириной 20 метров и длиной несколько километров.

До недавнего времени ученые считали, что разделение континента займет от 5 до 10 миллионов лет. Однако согласно недавним данным, это происходит гораздо быстрее.

"Мы сократили временные рамки примерно до миллиона лет, а может быть, даже вдвое меньше", – сказала геолог из Университета Тулейн в Новом Орлеане Синтия Эбингер.

По ее словам, мощное сейсмическое событие, такое как землетрясение, может ускорить этот процесс, хотя точное предсказание таких событий остается сложной задачей. Ученая добавила, что даже если по человеческому времени все кажется чрезвычайно долгим, в геологии это происходит быстро.

Трещина с каждым годом увеличивается на 0,8-2,5 сантиметра. В итоге Сомали, Эфиопия, Танзания и часть Кении образуют огромный остров у побережья Африки. С другой стороны, государства, не имеющие выхода к морю, такие как Замбия и Уганда, получат береговую линию.

Этот процесс связан с потоками магмы, ослабляющими кору, например, в Эфиопии, где жидкая порода находится всего в 10 км под поверхностью.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в 2005 году геологи подтвердили, что Африка расколется на две части и на планете возникнет новый океан. Среди эфиопских пустынь обнаружили разлом более чем в 56 км, который, по прогнозам геологов, является началом нового моря.

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