«Эль-Классико»: РЕАЛЬНАЯ катастрофа для Реала

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Матч, который ожидают практически все ценители футбола, обещал быть очень интересным и интригующим!

С одной стороны «Барса», которая у себя на поле всегда старается не просто обыграть любого соперника, а сделать ещё из этого шоу, да так чтоб зрители аж причмокивали от удовольствия!

С другой – раненый Реал, который мало того что не выдаёт результат, так ещё и не фартовый какой-то в этом сезоне! Вроде и игра есть, но всё как-то не так как было в прошлых сезонах…, дошло до того что команда даже перестала забивать голы! Когда вообще такое бывало с мадридцами?!

И да, конечно же, первое за ОЧЕНЬ ДОЛГОЕ время классико без Месси и Роналдо, что для болельщиков явно в диковинку…

Но в составах команд есть столько звёзд, что герои обязательно должны были найтись, и они нашлись!

Реал как-то робко начал матч, и хозяева, немного повозив мяч, быстренько открыли счёт – как всегда неуловимый Альба получил заброс по своему флангу и прострелил на Коутиньо – несмотря на то, что мяч шёл на нерабочую левую, Фелиппе гол забил, настолько была удобная передача – 1-0! Случилось всё это на 12-й минуте матча.

Как повлиял этот гол на мадридский клуб? Да никак – Барселона продолжала долбить оборону соперника. Всё, что удавалось Реалу – это бить с очень далёких расстояний по воротам, и хоть всё летело в створ, вратаря хозяев это не очень напрягало, так, разминочка.

Ну а «Барса» свой момент через какое-то время нашла! Снова шустрый Альба простреливает в штрафную, мяч доходит до Суареса, ну а за форвардом хозяев не успевает Варан. Судья побоялся единолично брать грех на душу, и сначала посовещался с помощниками, а затем пробежался к монитору смотреть повтор.

После просмотра видео сомнения у него отпали – пенальти! Сам пострадавший ударил просто идеально – немаленький Куртуа как ни тянулся – достать не смог – 2-0!

И снова мадридцы играют как вялые мухи, только к концу тайма удалось им хоть как-то перевести игру к чужим воротам – но всё это было несерьёзно.

Уверен, было много людей, которые уже махнули рукой на этот матч: «не такое эль-классико я ждал(а)». Действительно, в матчах такого калибра просто обязана быть интрига!

И мы её получили – во втором тайме играл уже другой Реал – злой, заряженный на борьбу! Такой, какой он и должен быть в матчах против злейшего врага!

Тут и гол подоспел – Иско прострелил, мяч дошёл до Марсело, и левый латераль гостей технично проскочив Пике, с правой, нерабочей врезал по воротам!

Мяч полетел с такой силой, что вратарь успел лишь рефлекторно махнуть рукой 2-1!!!

Нечто подобное он забил в прошлом туре Леванте, но какой всё же красавец этот кудлатый 12-й номер – отличается уже в трёх матчах подряд!

Ну а совсем скоро счёт уже мог быть равным – но снова нефарт для Реала, Модрич убойным ударом попадает в штангу! Барса совсем исчезла, зато Реал был везде – сложно было поверить, что эти команды играли разные роли в первом тайме…

Увидев, что если так пойдёт и дальше, то добром это явно не кончится (ну и чтоб сидевшего на трибуне Лео Месси не огорчать) каталонцы быстро взбодрились – и штанга спасает уже Реал! Это Суарес замыкал навес уже с другого фланга, от Серхи Роберто.

Ну а подопечные Лопотеги упустив очередной момент (Бензема бил головой после навеса Васкеса), в итоге получили 3-й укол от «Барсы». Классная контра с участием Дембеле (вышел на замену) Роберто и Суареса завершается мягким навесом Серхи на уругвайского форварда – и тот головой пробил чётко в угол -3-1!!!

У мадридских гостей стало совсем всё грустно, когда пришлось ещё и Марсело менять из-за травмы. Действительно, кто как не бразилец может нынче повести за собой Реал…

Ну, а Барселону уже было не остановить – в конце матча подопечные Вальверде просто уничтожили «сливочных».

Сначала, Рамос на ровном месте подарил мяч игроком каталонского клуба. Затем мяч был доставлен Суаресу, ну а тот знает, что делать в таких моментах! Получив мяч, 9-ка «Барсы» без проблем перебросил через голкипера Реала – очень лёгкий гол для Луиса…

Ну а когда вражина уже почти перестала трепыхаться, вышедший на замену Видаль замкнул очень мягкий навес Дембеле с левого фланга – 5-1!!! Просто катастрофа для столичного клуба!

Затем Суарес мог делать покер, но на этот раз Куртуа свою команду всё же спас. Также мог забивать Бензема, но это бы не сильно успокоила фанов Реала – проиграть в таком матче, да ещё и разгромно – критика в адрес мадридского клуба, которая и без того была слышна всё чаще и жёстче, теперь будет просто убийственной для всех, начиная с президента клуба и заканчивая игроками. Убийственная, как счёт в этом матче…

Барселона – Реал - 5-1

Коутиньо, (11) - Марсело (50)

Суарес (30 (п), 75, 83)

Видаль (86)