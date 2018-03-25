"Жизнь начинается снова": украинцев вдохновили дети, победившие рак

Один из самых известных фотографов Украины Дмитрий Перетрутов снял 15 подростков со всей Украины, которые победили рак, в фотопроекте "Жизнь начинается снова".

Цель проекта ― благотворительного фонда "Запорука" ― вдохновить и поддержать не только тех, кто столкнулся со страшной болезнью, но и всех украинцев, которые потеряли надежду на лучшее. Об этом "Обозревателю" сообщили организаторы выставки.

Профессиональная съемка ― в платьях, с визажистами и стилистами ― длилась более 12 часов. Сейчас фотографии экспонируются в киевском кинотеатре "Планета Кино".

Оля Шередеко, 21 год

"От плохих мыслей во время лечения спасала мечта: я хотела быстрее выздороветь и облететь земной шар! Благодаря "Запоруке" я впервые выехала за пределы СНГ – в Италию. С тех пор я побывала в США, Турции и Греции, а сейчас грежу Индией".

Оля Шередеко

Севиль Абдувалиева, 17 лет

"Во время лечения я мечтала о велосипеде. Мне грозила ампутация, и мама переживала, что я никогда не смогу кататься на велосипеде, бегать и прыгать. К счастью, мы победили болезнь, и мама подарила мне лучший велосипед на свете!"

Севиль Абдувалиева

Мелания Горошенко, 17 лет

"Было больно видеть, как страдает мама. Ради нее я объявила болезни войну и повторяла как мантру: “Я самая сильная. Я справлюсь”. Помню, как однажды в четыре утра меня будит мама и показывает e-mail, в котором написано, что я здорова. Это был самый счастливый день в нашей жизни!"

Мелания Горошенко

Соня Булгак, 13 лет

"Я случайно узнала, что лечилась от рака, когда вбила свое имя в Google. Я не запомнила ни болезненных процедур, ни блоков химиотерапии, ни капельниц. Помню только, что жила в большом и уютном доме – на "Даче".

София Булгак

Лиля Сидоренко, 22 года

"Когда я выходила на улицу, люди указывали на меня пальцем и называли мальчиком. Они не понимали, что делают мне больно. Сейчас я учусь на психолога, чтобы на своем примере показывать, что каждый способен пройти через любые испытания".

Лиля Сидоренко

Как сообщал "Обозреватель", ранее ученые нашли способы уберечься от рака.