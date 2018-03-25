"Життя починається знову": українців надихнули діти, які перемогли рак

Один з найвідоміших фотографів України Дмитро Перетрутов зняв 15 підлітків з усієї України, які перемогли рак, у фотопроекті "Життя починається знову".

Мета проекту - благодійного фонду "Запорука" - надихнути та підтримати не тільки тих, хто зіткнувся зі страшною хворобою, але і всіх українців, які втратили надію на краще. Про це "Обозревателю" повідомили організатори виставки.

Професійна зйомка - в сукнях, з візажистами та стилістами - тривала більше 12 годин. Зараз фотографії експонуються в київському кінотеатрі "Планета Кіно".

Оля Шередеко, 21 рік

"Від поганих думок під час лікування рятувала мрія: я хотіла швидше одужати і облетіти земну кулю! Завдяки "Запоруці" я вперше виїхала за межі СНД - в Італію. З тих пір я побувала в США, Туреччині та Греції, а зараз марю Індією" .

Оля Шередеко

Севіль Абдувалієва, 17 років

"Під час лікування я мріяла про велосипед. Мені загрожувала ампутація, і мама переживала, що я ніколи не зможу кататися на велосипеді, бігати і стрибати. На щастя, ми перемогли хворобу, і мама подарувала мені найкращий велосипед на світі!"

Севіль Абдуваліева

Меланія Горошенко, 17 років

"Було боляче бачити, як страждає мама. Заради неї я оголосила хворобі війну та повторювала як мантру: "Я найсильніша. Я впораюся". Пам'ятаю, як одного разу в чотири ранку мене будить мама і показує e-mail, в якому написано, що я здорова. Це був найщасливіший день у нашому житті!"

Меланія Горошенко

Соня Булгак, 13 років

"Я випадково дізналася, що лікувалася від раку, коли вбила своє ім'я в Google. Я не запам'ятала ні хворобливих процедур, ні блоків хіміотерапії, ні крапельниць. Пам'ятаю тільки, що жила у великому і затишному будинку - на "Дачі".

Софія Булгак

Ліля Сидоренко, 22 роки

"Коли я виходила на вулицю, люди вказували на мене пальцем і називали хлопчиком. Вони не розуміли, що роблять мені боляче. Зараз я вчуся на психолога, щоб на своєму прикладі показувати, що кожен здатний пройти через будь-які випробування".

Ліля Сидоренко

Як повідомляв "Обозреватель", раніше вчені знайшли способи уберегтися від раку.