Кто в День Земли попал в дудл Гугла

Google 22 апреля посвятил свой doodle Дню Земли, записав на видео интервью с всемирно известным этологом Джейн Гудолл.
Часть воспоминаний и впечатлений Гудолл команда Гугла анимировала.
Ученая, как отмечается в пояснении к дудлу, очень впечатлила его создателей своим блеском в глазах и решимостью защищать окружающую среду на Земле.
Джейн Гудолл
Соцсети
Джейн Гудолл сейчас 84 года. Она родом из Лондона. Является послом мира ООН.
Стала всемирно известной благодаря 45-летнему изучению социальной жизни шимпанзе в Национальном парке Гомбе-Стрим в Танзании.
Джейн Гудолл
Соцсети
Джейн Гудолл с Анджелиной Джоли. Обе - послы мира ООН
Соцсети
Джейн Гудолл
Соцсети
Основала международный Институт Джейн Гудолл.
Она страдает, как отмечается в Википедии, прозопагнозией — неспособностью узнавать лица людей.
Она также вегетарианка из нравственных соображений и по причинам заботы об окружающей среде и своем здоровье.
ООН провозгласила 22 апреля – Днем Земли.
Читайте все новости по теме "Праздники" на Обозревателе.