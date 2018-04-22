Кто в День Земли попал в дудл Гугла

Google 22 апреля посвятил свой doodle Дню Земли, записав на видео интервью с всемирно известным этологом Джейн Гудолл.

Часть воспоминаний и впечатлений Гудолл команда Гугла анимировала.

Ученая, как отмечается в пояснении к дудлу, очень впечатлила его создателей своим блеском в глазах и решимостью защищать окружающую среду на Земле.

Джейн Гудолл Соцсети

Джейн Гудолл сейчас 84 года. Она родом из Лондона. Является послом мира ООН.

Стала всемирно известной благодаря 45-летнему изучению социальной жизни шимпанзе в Национальном парке Гомбе-Стрим в Танзании.

Джейн Гудолл Соцсети

Джейн Гудолл с Анджелиной Джоли. Обе - послы мира ООН Соцсети

Джейн Гудолл Соцсети

Основала международный Институт Джейн Гудолл.

Она страдает, как отмечается в Википедии, прозопагнозией — неспособностью узнавать лица людей.

Она также вегетарианка из нравственных соображений и по причинам заботы об окружающей среде и своем здоровье.

ООН провозгласила 22 апреля – Днем Земли.