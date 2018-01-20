День рождения Волочковой: отвратительные фото балерины, за которые нам стыдно

20 января день рождения празднует российская балерина Анастасия Волочкова. Ей исполнилось 42 года.

"Обозреватель" решил вспомнить самые шокирующие и неприличные фото балерины.

Как известно, в последнее время о Волочковой чаще вспоминают не как о балерине или культурном деятеле, а как о забавном персонаже из соцсетей. Анастасия сделала свое реноме в сети благодаря снимкам в ужасных бикини, странных платьях и позах: например, балерина любит попариться в шпагате в бане. Также славу ей принесли фото с белыми букетами роз и фото без одежды.

Справка. Анастасия Волочкова родилась в Ленинграде 20 января 1976 года. В пять лет маленькая побывала на балете "Щелкунчик" в Мариинском театре и решила стать балериной. В итоге она поступила в Ленинградское академическое хореографическое училище. При этом первоначально ее взяли с испытательным сроком на полгода, объяснив, что у девочки нет таланта.

Выпускным экзаменом Волочковой стала партия Одетты-Одилии в "Лебедином озере" на сцене Мариинки в 1994 году. Училище балерина окончила с отличием, после чего вошла в труппу Мариинского театра. В театре она выступала до 1998 года.

В Большом театре Анастасия Волочкова впервые выступила в партии Царевны-Лебедь в балете "Лебединое озере" в 1998 году. В 2000 году Анастасия уходит из Большого театра. Но возвращается туда уже через год по просьбе хореографа Юрия Григоровича для участия в "Лебедином озере".

В 2002 году Волочкова стала Заслуженной артисткой России.

В 2003 году Волочкова вступила в партию "Единая Россия". С тех пор она не раз заявляла, что Крым - российский и оправдывала агрессивную политику президента России В. Путина.

В 2004 году Анастасия Волочкова стала выступать в труппе Юрия Григоровича в Краснодарском театре балета, где стала прима-балериной.

В 2005 году Волочкова родила дочь Ариадну от бизнесмена Игоря Вдовина, с которым она быстро рассталась.

Начала выступать сольно со своей балетной программой и шоу. Стала знаменитой персоной в соцсетях, публикуя обнаженные фото, снимки в шпагате и из бани.

Как сообщает "Обозреватель", в сети раскритиковали отдыхающую Волочкову.