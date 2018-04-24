Приметы на 25 апреля: что нельзя делать

25 апреля православная церковь вспоминает святого Василия Парийского, в народе этот день называют Василий-Парильщик.

"Обозреватель" расскажет об истории дня, а также о том, какие приметы были связаны с ним у славян.

Святой В а силий Парийский жил в IX веке, во времена иконоборчества. Он был епископом города Пария. Своей властью Василий запрещал исполнять приказ по уничтожению икон. По этой причине он подвергался многочисленным гонениям.

Святой Василий считается целителем, а также небесным заступником, который придает силы и мужество.

Древние славяне в этот день заговаривали воду на здоровье:

- на Василия-Парильщика набирали ключевой воды и "заговаривали" ее: произносили определенную формулу, например, такую: "Водица-водица, водица целебная, ты людей поишь и моешь, так и мне помоги справиться с болезнью, избавь от мучений, аминь". Эту воду пили раз в неделю - по средам.

- в этот день было запрещено проклинать или желать зла кому бы то ни было, особенно близким людям, поскольку считалось, что это проклятие может обернуться на того, кто его послал.

Были особые приметы у охотников:

- в этот день из берлоги выходили медведи,

- 25 апреля стартовала охота на зайцев.

Фестивали

Наблюдения за погодой в этот день говорили о том, каким будет год и урожай:

- если в этот день тепло, год будет урожайным,

- если верба зацвела – начнется быстрое потепление,

- если утро было холодным, а день – солнечным, лето будет сухим, а урожай – плохим.

Напомним, ранее "Обозреватель" писал о приметах о новорожденных.