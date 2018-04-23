Приметы на 24 апреля: что нельзя делать

24 апреля православная церковь вспоминает святого Антипу Пергамского, в народе этот день называют Антип-Половод или Антип-Водогон.

"Обозреватель" расскажет об истории дня, а также о том, какие приметы были связаны с ним у славян.

Святой Антипа Пергамский был учеником Иоанна Богослова – любимого апостола Христа. Он упоминается в новозаветной книге "Откровение", написанной тем же Иоанном.

Как и многие первые христиане, Антипа подвергся жестоким пыткам за отказ поклоняться языческим богам, и был казнен при императоре Нероне в языческом храме Артемиды. Мощи святого стали мироточить, и верующие заметили, что человек, оказавшийся у его могилы, исцелялся. Особую популярность Антипа приобрел как помощник при зубной боли, слепоте, глухоте и головных болях.

День Антипа использовали для лечения зубов и других заболеваний:

- славяне верили, что в этот день к больному зубу необходимо приложить серебряную монету, через какое-то время вынуть и для завершения ритуала поместись рядом с иконой этого святого.

- 24 апреля изготавливали особый целебный напиток. Для него использовали воду из 7 святых источников, добавляли воду из своего источника, затем с молитвой перемешивали и пили за здоровье.

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По погоде на Антипа строили прогноз на год и на урожай:

- славяне верили, что "на Антипа воды открываются". Если в этот день оживали ручьи, родники и другие водные источники, это считалось указанием на хороший урожай.

- если на Антипа на реке оставался лед, это означало, что весна затянется.

- если в этот день были заморозки, холод будет держаться еще целый месяц.

- если вода на Антипа разольется дважды, причем, во второй раз – обильнее, поздний урожай будет лучше раннего.

- если утром небо окрашено в красные тона – остаток весны будет дождливым и ветреным.

- если на Антипа пошел дождь, лето не будет грибным.

- если зацвела верба – скоро будет большое потепление.

На Антипа было запрещено что-либо сажать или сеять – считалось, что посеянное и посаженное может не прижиться.

Напомним, ранее "Обозреватель" писал о приметах о новорожденных.