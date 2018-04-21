Приметы на 22 апреля: что нельзя делать

22 апреля православная церковь вспоминает святого Евпсихия, в народе этот день называют Вадим - Отомкни Родники, в язычестве - Лельник.

"Обозреватель" расскажет об истории дня, а также о том, какие приметы были связаны с ним у славян.

Святой Евпсихий Каппадокийский жил в IV веке, во времена императора Юлиана. Как множество других христиан в годы гонений, он подвергся жесточайшим пыткам за веру в Христа и отказ поклоняться языческим богам, и был казнен в 362 году. После смерти святого были зафиксированы случаи исцеления людей, приходивших поклониться его мощам.

Этот день особым образом был посвящен родникам и ключам:

- 22 апреля нельзя оставлять без внимания источники воды; древние славяне ходили к водоемам и читали заговоры, отмыкая воде "пути вешние",

- в этот день набирали ключевую воду, которая считалась целебной, и сопровождали ритуал таким заговором: "Царь водяной, царь земной, царица водяная, царица земляная, дай мне водицы на доброе здоровье",

- в этот день гадали о здоровье и даже судьбе близких людей. Для этого по дороге к водоему нужно было сохранять полное молчания – нельзя было даже поздороваться со знакомыми. Придя на место, человеку, задающий вопрос, было необходимо обернуться на 4 стороны света и спросить у потусторонних сил: "живое или мертвое"? И источник давал ответ: если вода в нем была чистой и прозрачной, с тем, о ком был вопрос, все в порядке – он награжден хорошим здоровьем и долголетием. Если же вода была неспокойной, это могло предвещать болезни и даже смерть.

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Кроме того, погода в этот день указывала на будущее лето и будущий урожай:

- если 22 апреля зацвел одуванчик – это верный признак того, что весна все-таки пришла,

- если погода ветреная, да еще и весь день выдался дождливым – год обещает быть урожайным,

- если погоду 22 апреля нельзя назвать хорошей, значит, лето может быть сухим.

Известен также интересный языческий обряд на 22 апреля:

На возвышенности или холме устанавливалась специальная скамья, на которую сажали самую красивую девушку села. Она олицетворяла "Лялю". Ей, как богине, приносили дары – мед, орехи, фрукты, сыр, колбасу и прочее. Затем "Лялю" и дары окружали праздничными венками и водили хороводы с песнями.

Напомним, ранее "Обозреватель" писал о приметах о новорожденных.