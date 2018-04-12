Красная горка 2018: что нельзя делать в этот день

15 апреля христиане восточного обряда отмечают праздник Антипасхи, который также называют Фоминой неделей и Красной Горкой.

"Обозреватель" расскажет об истории Антипасхи, а также о том, что следует и чего не следует делать в этот день.

История праздника

Слово "Антипасха" означает "противоположный Пасхе", или "вместо Пасхи", то есть повторное обращение к празднику Воскресения Христового.

Главное событие, связанное с этим днем, описано в Евангелии от Иоанна. Спустя неделю после воскресения Иисуса апостолы собрались вместе, но, поскольку боялись преследований, закрыли дверь комнаты изнутри. И вдруг в закрытом помещении появился Христос! Он "стал посреди, и говорит им: "Мир вам!" Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои". Ученики пришли в восторг от того, что снова могут видеть учителя.

В тот момент с ними не было апостола Фомы. Когда тот вернулся, апостолы стали наперебой пересказывать ему радостную весть: учитель был здесь! На что Фома резонно ответил: "Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю".

Через несколько дней апостолы снова собрались вместе. На этот раз был с ними и Фома. История повторилась: в запертом изнутри помещении как бы из ниоткуда возник Иисус. В этот раз он снова сказал: "Мир вам!" и сразу обратился к Фоме: "Подай перст твой сюда и посмотри руки мои; подай руку твою и вложи в ребра мои; и не будь неверующим, но верующим".

И только тогда неверующий апостол поверил. Он сказал: "Господь мой и Бог мой!"

Но Христос горько заметил: "Ты поверил, потому что увидел меня; блаженны не видевшие и уверовавшие".

Апостол Фома, Караваджо Википедия

Что нельзя делать на Антипасху

В этот день крайне не рекомендуется заниматься домашними делами. Лучше всего посвятить все время или значительную его часть делам духовным. Не только потому, что это воскресный день, но еще и потому, что Фомино воскресенье напоминает о значении веры.

Не рекомендуется наводить порядок на могилах. Несмотря на то, что Антипасха – традиционный поминальный день, позаботьтесь о том, чтобы все необходимые приготовления к нему были сделаны заранее.

Не пейте спиртные напитки "за Царствие Небесное". Алкоголь и духовность не имеют ничего общего, равно как и духовность и чревоугодие. Не организовывайте на кладбище подобие банкетов – это совсем не подходящее место для подобных мероприятий. Лучшее, что вы можете сделать для ваших умерших родных – помолиться за их души, вспомнить добрым словом, зажечь за них свечу.

Не рекомендуется посещать кладбища беременным женщинам и детям до 1 года. Для них предпочтительнее посещение храма.

Что можно делать на Антипасху

Посетить богослужение в храме – в Фомино воскресенье здесь служат специальную заупокойную литургию. Если вы действительно хотите помочь душам ваших умерших родных, между кладбищем и церковью выбирайте церковь, хотя, разумеется, можно посетить и храм, и могилы.

В этот день повторного вспоминания о Воскресении Христовом поминайте своих родных с радостью, а не со слезами – ведь Пасха – символ рождения для Вечности, "где нет ни печали, ни скорби, ни страданий".

Шашлык Хаус

Антипасха – первый день, когда церковь возобновляет таинство венчания. По этой причине раньше именно на этот день приходилось наибольшее количество свадеб, а также всевозможные молодежные гуляния и сватовство. Так что, если вы уже определились со своей второй половинкой, не упустите случая скрепить союз на Небесах.

Тв-5

Приметы на Антипасху

Считалось, что на Красную Горку нельзя сидеть дома, а тот, кто закроется в четырех стенах, не заслужит семейного счастья.

Брак, заключенный в этот день, считался самым удачным и долговечным.

Умыться дождем на Красную Горку – к долгой молодости и красоте.

Если в этот день вы с кем-то поссоритесь, не помиритесь до Троицы.

Напомним, ранее "Обозреватель" обнародовал расписание поминальных дней в православном календаре 2018 года.