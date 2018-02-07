7 февраля: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 7 февраля в Украине и мире.

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Что 7 февраля празднуют в Украине и в мире

День северных территорий в Японии

День памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского

Кто из знаменитостей родился 7 февраля

В 1978 году в Айове, США, на свет появился голливудский актер Эштон Катчер.

thestar.com

В 13 лет будущий актер хотел сброситься с крыши, но ему помешал отец. Затем в его жизни начался период вечеринок и алкоголя. Он даже попытался ограбить свою школу, за что был арестован и лишен университетской стипендии.

В августе 1996 года, Эштон поступил в Айовский университет, по окончании которого должен был стать инженером-биохимиком. Он учился усердно — мотивацией для этого служило желание найти лекарство от болезни брата. Юношу выгнали из общежития, в котором он проживал, за то, что причинял слишком много беспокойств и шума своим соседям.

Затем начал подрабатывать разнорабочим, где его и заметил "искатель талантов". Эштон уехал в Нью-Йорк на смотр агентства талантов "International Modeling & Talent Association", после чего и началась его карьера в Лос-Анджелесе.

6 лет Катчер был женат на актрисе Деми Мур, которая была его старше на 15 лет.

С 2012 года он с актрисой Милой Кунис, на которой женился. Звезда подарила ему дочь и сына.

Сыграл более, чем в 20 фильмах и нескольких сериалах. Особый успех ему принесла роль в сериале "Два с половиной человека".

Что интересного в мире произошло 7 февраля

1483 - известный украинский ученый Юрий Дрогобыч в Риме в Ехуариуса Зильбера издал книгу "Прогностическая оценка текущего 1483 года"

1906 - сигнал SOS впервые был предложен как международный сигнал бедствия (вместо кода CQD, который раньше использовали на судах)

2010 - состоялся второй тур президентских выборов в Украине, в которых победил Виктор Янукович.

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