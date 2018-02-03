3 февраля: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 3 февраля в Украине и мире.

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Что 3 февраля празднуют в Украине и в мире

Национальный день морковного торта в США

GoRabbit

Фестиваль фиалок в Тулузе

День ветеранов в Таиланде

День памяти преподобного Максима Грека у православных

Кто из знаменитостей родился 3 февраля

3 февраля в 1974 году в Тернополе родился известный украинский ведущий и журналист Игорь Пелых.

Игорь Пелых КП в Украине

Учился в тернопольской средней школе № 18, после 8 класса школы окончил профессионально-техническое училище, где выучился на мастера по ремонту обуви, некоторое время работал на фабрике.

В 1989 году участвовал в создании в Тернополе молодёжного самодеятельного общества "Вертеп", затем входил в Союз украинской молодежи.

С 1993 года по 1998 год играл на бас-гитаре в рок-группе Nameless, был организатором в Тернополе музыкального фестиваля "Нівроку".

В Тернопольской областной государственной радиокомпании создал и вёл молодёжную музыкальную программу "Весёлый Роджер", потом перешёл вместе с программой на первую в городе FM-станцию "Радио "Тернополь“, где работал до 1998 года.

С 1998 года по 1999 год работал диджеем на киевском "Радiо Столиця".

В 1999 году начал работать в телекомпании "1+1", где вместе с будущей супругой Александрой Лозинской вёл программу "Не все дома".

С 1999 года по 2004 год учился в Институте журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

С 2000 года — администратор сайта телеканала ICTV. Позже стал ведущим телепередач "Галопом по Европам", "На свою голову", "Такси".

В 2003 году получил премию "Телетриумф" в номинации "лучший ведущий развлекательных программ" на украинском телевидении.

В 2005 году основал студию "Рога і копыта продакшн" и стал её генеральным продюсером.

С конца 2008 года начал вести "ДСП-шоу" на радиостанции "Европа Плюс".

Погиб 8 мая 2009 года около 5 часов утра в результате ДТП в Киеве на проспекте Победы, 82. Похоронен на Байковом кладбище рядом с родителями.

Что интересного в мире произошло 3 февраля

1815 - в Швейцарии основана первая в мире фабрика по производству сыра

1961 - Боб Дилан записал в Нью-Йорке первые песни в собственном исполнении

1968 - Пол Маккартни без участия остальных "битлов" записал песню Lady Madonna

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