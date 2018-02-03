3 февраля: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 3 февраля в Украине и мире.
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Что 3 февраля празднуют в Украине и в мире
Национальный день морковного торта в США
GoRabbit
Фестиваль фиалок в Тулузе
День ветеранов в Таиланде
День памяти преподобного Максима Грека у православных
Кто из знаменитостей родился 3 февраля
3 февраля в 1974 году в Тернополе родился известный украинский ведущий и журналист Игорь Пелых.
Игорь Пелых
КП в Украине
Учился в тернопольской средней школе № 18, после 8 класса школы окончил профессионально-техническое училище, где выучился на мастера по ремонту обуви, некоторое время работал на фабрике.
В 1989 году участвовал в создании в Тернополе молодёжного самодеятельного общества "Вертеп", затем входил в Союз украинской молодежи.
С 1993 года по 1998 год играл на бас-гитаре в рок-группе Nameless, был организатором в Тернополе музыкального фестиваля "Нівроку".
В Тернопольской областной государственной радиокомпании создал и вёл молодёжную музыкальную программу "Весёлый Роджер", потом перешёл вместе с программой на первую в городе FM-станцию "Радио "Тернополь“, где работал до 1998 года.
С 1998 года по 1999 год работал диджеем на киевском "Радiо Столиця".
В 1999 году начал работать в телекомпании "1+1", где вместе с будущей супругой Александрой Лозинской вёл программу "Не все дома".
С 1999 года по 2004 год учился в Институте журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
С 2000 года — администратор сайта телеканала ICTV. Позже стал ведущим телепередач "Галопом по Европам", "На свою голову", "Такси".
В 2003 году получил премию "Телетриумф" в номинации "лучший ведущий развлекательных программ" на украинском телевидении.
В 2005 году основал студию "Рога і копыта продакшн" и стал её генеральным продюсером.
С конца 2008 года начал вести "ДСП-шоу" на радиостанции "Европа Плюс".
Погиб 8 мая 2009 года около 5 часов утра в результате ДТП в Киеве на проспекте Победы, 82. Похоронен на Байковом кладбище рядом с родителями.
Что интересного в мире произошло 3 февраля
1815 - в Швейцарии основана первая в мире фабрика по производству сыра
1961 - Боб Дилан записал в Нью-Йорке первые песни в собственном исполнении
1968 - Пол Маккартни без участия остальных "битлов" записал песню Lady Madonna
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