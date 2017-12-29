29 декабря: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 29 декабря в Украине и мире.

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Что 29 декабря празднуют в Украине и в мире

День независимости Монголии.

Кто из знаменитостей родился 29 декабря

В 1972 году в Лондоне родился известный британский актер Джуд Лоу

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Его отец работал учителем младших классов, а мать преподавала английский язык детям беженцев. Джуд был вторым ребёнком в семье.

Уже в возрасте шести лет он исполнил свою первую роль в детском спектакле, а в двенадцать стал членом труппы Национального музыкального юношеского театра. В 1986 году Лоу дебютировал на телевидении, появившись в одном из скетчей передачи для подростков "Карманные деньги".

В возрасте семнадцати лет он продолжил свою телевизионную карьеру, сыграв конюха в фильме "Глостерский портной" по рассказу-сказке писательницы Беатрисы Поттер.

В том же году он бросил школу и приступил к съёмкам в телесериале "Семьи"", где исполнил роль неблагополучного подростка Нэйтана Томпсона.

Дебютировал на лондонской сцене в постановке "Самые быстрые часы во Вселенной", лучшей театральной премьере 1992 года по версии журнала "Time Out".

Наибольшую известность приобрёл после фильмов "Талантливый мистер Рипли" (1999, премия BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана), "Холодная гора" (2003, номинации на "Оскар" и "Золотой глобус"), "Близость" (2004), а также "Шерлок Холмс" (2009, номинация на премию "Сатурн").

В 2016 году на канале HBO вышел пилот сериала "Молодой Папа", рассказывающего историю римского папы Пия XIII (италоамериканца Ленни Белардо). Роль папы исполняет Лоу. С первых же серий сериал полюбился и зрителям, и критикам. 20 октября стало известно, что началась разработка второго сезона.

Был женат на Сэйди Фрост, которая родила ему трех сыновей. Два раза был в отношениях с актрисой Сиенной Миллер.

Две бывшие подруги родили ему двух дочерей.

В 1972 году в Ивано-Франковске родился актер, режиссер и министр культуры Украины Евгений Нищук.

kino-teatr.ru

В 1995 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им.Карпенко-Карого (мастерская народной артистки Украины Валентины Зимней).

По окончании вуза Нищук работал в театре "Ателье 16" и в театре поэзии "Мушля". Затем становится актером Киевской академической мастерской театрального искусства "Сузір'я".

В ноябре-декабре 2004 г. был участником оранжевой революции, 2013-2014 гг. – активный участник и модератор на сцене Евромайдана, "голос Майдана".

Со 2 декабря 2014 г. – министр культуры Украины.

С января 2015 г. – актер национального академического драматического театра им.Франко.

2014-2015 гг. – член конкурсной комиссии, в полномочия которой входит выдвижение кандидатур на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Также был членом конкурсной комиссии по отбору кандидатов на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Вдовец. Был женат на Оксане Батько-Нищук, актрисе Киевского театра им. Франко, заслуженной артистке Украины, которая скончалась 7 октября 2016 года. Есть сын Олекса.

Что интересного в мире произошло 29 декабря

1791 - Присоединение Крыма к Российской империи согласно Ясским мирным договором.

1891 - Томас Эдисон запатентовал радио.

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