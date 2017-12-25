25 декабря: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 25 декабря в Украине и мире.

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Что 25 декабря празднуют в Украине и в мире

Рождество Христово в церквях, пользующихся григорианским и новоюлианским календарями, а также в Японской православной церкви.

Коляда.- поворот Солнца на весну — праздновался в период Больших зимних святок, проходивших с 24 декабря по 5 января.

Православные отмечают День Спиридона.

Кто из знаменитостей родился 25 декабря

В 1968 году в Дании родилась известная супермодель Хелена Кристенсен.

Первые шаги в модельном бизнесе сделала, когда ей было 9 лет. В детстве мечтала стать музыкантом. В 1986 году, получив титул "Мисс Дания" в возрасте 18 лет, представляла Данию на конкурсе "Мисс Вселенная". После окончания конкурса переехала в Париж, а впоследствии — в Нью-Йорк, США.

Хелена является одной из самых узнаваемых моделей 1990-х годов, участвовала в показах таких брендов, как Alberta Ferretti, Chanel, Christian Lacroix, CoverGirl, DKNY, Fendi, Gianni Versace Couture, Hennes, Hermès, Karl Lagerfeld, Prada, Sonia Rykiel, Yves Saint Laurent, Christian Dior, Givenchy, Nina Ricci, Vivienne Westwood, Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier, Lanvin, Balmain, Yohji Yamamoto, Armani, Roberto Cavalli, Gianfranco Ferrè, Marc Jacobs, Donna Karan, Ralph Lauren, Oscar de la Renta, Michael Kors, Calvin Klein и Valentino.

Появлялась на обложках таких известных журналов, как Elle, Cosmopolitan, Marie Claire, Vogue, Maxim, Harper's Bazaar и Allure. Также была одним из Ангелов Victoria's Secret и появлялась в каталогах этой компании. В 1994 году Хелена стала одной из звёзд легендарного календаря Пирелли, автором которого в том году был американский фотограф Херб Риттс.

В 1991 году снялась в музыкальном клипе Криса Айзека Wicked Game. Позже это видео было включено в списки Sexiest Video of All-Time канала MTV и 100 Greatest Videos телеканала VH1.

Хелена владеет антикварным магазином на Манхеттене, Нью-Йорк. Также выпускает линию одежды Christensen & Sigersen, совместно со своим давним другом Лифом Сигерсеном, которая продается в бутике в Нью-Йорке. Кристенсен также является фотографом, и её работы появлялись в Marie Claire и ELLE.

Встречалась с Леонардо ди Каприо. Родила в 1999 году сына от актера Нормана Ридуса.

Что интересного в мире произошло 25 декабря

1917 - в Украине провозгласили советскую власть.

1989 - расстреляны румынский диктатор Чаушеску Николай и его жена.

1991 - отставка Горбачева с поста Президента СССР.

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