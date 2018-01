18 января: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 18 января в Украине и мире.

Что 18 января празднуют в Украине и в мире

Крещенский сочельник или "голодная кутья", Маланка.

Кто из знаменитостей родился 18 января

В 1955 году в США родился известный голливудский актер Кевин Костнер.

После окончания школы, Костнер, по настоянию семьи, поступил в университет в Фулертоне, где должен был изучить маркетинг и финансы. Но уже на 1ом курсе вступил в театральную студию университета. Несмотря на новое увлечение, университет окончил с отличием. Хотя выбранная профессия была не по душе, он начал работать в сфере маркетинга.

Кевин женился на Синди Сильве, которая была подругой детства. Чтобы содержать семью, оплачивать жилье и актерские курсы, ему пришлось подрабатывать на разных работах. Он водил грузовик, работал туристическим гидом, даже подрабатывал на рыболовецком судне. А по вечерам учился актерскому мастерству.

Первую роль получил в 1981 году в фильме "Дикий пляж". Этот фильм был в своё время малоизвестным, однако после того, как Кевин Костнер стал звездой, компания Troma, специализирующаяся на низкопробном кино, выкупила права на его показ и запустила его в повторный прокат, строя рекламную кампанию вокруг имени Кевина Костнера и пытаясь заработать на его популярности.

В 1987 году вместе с ролями в картинах "Неприкасаемые" и "Нет выхода" к Костнеру приходит и первая известность. Две следующие работы, в фильмах "Дархэмский бык" и "Поле его мечты" приносят актёру ещё больший успех. Кассовый успех этих картин позволяет Кевину собрать сумму денег необходимую для его дебюта в качестве режиссёра. "Танцующий с волками" — первая работа Кевина Костнера в качестве режиссёр.

После коммерческого успеха фильма "Робин Гуд: Принц воров", Кевин продолжает восхождение в фильме "Телохранитель", где его партнершей по съемочной площадке становится известная певица Уитни Хьюстон. Спродюсированный Кевином фильм становится кассовым суперхитом того года, а песня "I will always love you" надолго оккупирует вершины мировых хит-парадов. Полная версия саундтрека к фильму несколько лет удерживает статус самого продаваемого за всю историю кинематографа, вплоть до появления в продаже ещё более успешного саундтрека к кинофильму "Титаник".

Стал режиссером "Почтальона" и "Открытый простор".

Был дважды женат. У него семеро детей, в том числе один внебрачный сын.

Что интересного в мире произошло 18 января

1886 - в производство поступил первый автомобиль.

