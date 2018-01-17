17 января: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 17 января в Украине и мире.

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Что 17 января празднуют в Украине и в мире

День детских изобретений .

День святого Антонио в Италии.

Кто из знаменитостей родился 17 января

В 1933 году в Каире родилась известная певица Далида.

Музыка

Певица родилась в семье итальянских эмигрантов.

Ранние годы жизни Далиды прошли в районе Шубра, где она посещала коммерческую техническую школу имени Марии Асильятриче — итальянскую католическую школу.

После окончания школы 16-летняя Иоланда была вынуждена идти работать секретарём в фармацевтической компании. В 1951 году Иоланда участвовала в конкурсе "Мисс Ундина", где заняла второе место, а в 1954 году победила на конкурсе "Мисс Египет".

После того, как Джузеппина и соседи увидели в модном журнале фото Иоланды в купальнике, помолвку с местным жителем пришлось расторгнуть, Иоланда устроилась манекенщицей в агентство "Донна". В 1953 году ей сделали третью операцию от косоглазия.

После победы на конкурсе "Мисс Египет" Иоланде предложили сниматься в кино. Для своей актёрской карьеры Иоланда взяла псевдоним Далила в честь героини библейской притчи "Самсон и Далила". В 1954 году она сыграла эпизодические роли в фильмах "Маска Тутанхамона" и "Стакан и сигарета", для которого записала песню "Сиюминутное желание" (Desiderio di un`ora).

24 декабря 1954 года Иоланда, получив согласие матери, переехала в Париж.

В 1956 году Далида записала свою первую песню "Бамбино" (Bambino) и подписала контракт с фирмой "Barclay Records". Успех был ошеломительный. Песня "Бамбино" попала во французский "Тop 10", продержавшись 45 недель.

Певица совершила турне по всей Франции, а затем и Европе. В 1958 году Далида впервые выступила в Америке, где продюсер Эллы Фицджеральд предложил ей сделать блестящую карьеру в США, но певица отказалась. В 1959 году Далида с триумфом вернулась в Каир.

С начала 1987 года Далида находилась в состоянии депрессии, однако не прекращала творческую деятельность.

В ночь со 2 на 3 мая 1987 года Далида покончила жизнь самоубийством, приняв большую дозу снотворного и запив его виски. На столе осталась записка: "Жизнь для меня стала невыносимой. Простите меня". 7 мая отпевание в церкви Мадлен и похороны певицы на кладбище Монмартр приобрели поистине национальный масштаб — проститься с легендой пришёл практически весь Париж

В 1962 году в Канаде родился голливудский комик Джим Керри.

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Наиболее известен по фильмам "Маска","Бэтмен навсегда", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", "Эйс Вентура: Когда зовёт природа", "Тупой и ещё тупее", "Лжец, лжец", "Брюс Всемогущий", "Шоу Трумана", "Человек на луне", "Вечное сияние чистого разума". Один из самых высокооплачиваемых комиков США. Первая главная роль — Марк Кендалл в фильме "Однажды укушенный". Талант Керри высоко оценён критикой: он обладатель двух и номинант на шесть "Золотых глобусов", номинант на премию BAFTA, а также обладатель ряда других премий. При этом в СМИ множество раз отмечалось, что Керри ни разу за свою карьеру не выдвигался на "Оскар".

Снялся более чем в 30 фильмах.

В 1987 году в Симферополе родился украинский боксер Александр Усик.

Сегодня

Родился в Симферополе, где получил среднее образование. Окончил Львовский государственный университет физической культуры. В детстве занимался футболом.

В 2006 году в девятнадцать лет Александр дебютировал на чемпионате Украины в весовой категории 75 кг и сразу же его выиграл. После этого Усика пригласили в сборную Украины, но только в качестве второго номера.

В 2008 году Усик начинает заниматься у отца своего друга и в будущем кума Василия Ломаченко – Анатолия Ломаченко, под руководством которого проиграл в любителях всего один бой - на чемпионате мира 2009 года в Милане, где в полуфинале уступил россиянину Егору Мехонцеву.

Первым серьезным успехом стала победа на чемпионате мира 2011 года, где Усик победил болгарина Терлева Пулева, россиянина Артура Бертербиева, белоруса Сергея Корнеева, а в финальном бое азербайджанца Тимура Маммадова.

На Олимпийские игры в Лондон Усик ехал капитаном сборной и одним из главных фаворитов Игр, что и подтвердил, по очереди выиграв у тех же Артура Бетербиева и Терлева Пулева, а в финальном бою одолев итальянского боксера Клементе Руссо 14:11. А после был ставший знаменитым гопак на ринге.

Выступление Усика в проекте WSB стало весьма успешным – он победил всех шести своих противников.

Женат, имеет трех детей.

Что интересного в мире произошло 17 января

1605 - впервые опубликован роман Сервантеса "Дон Кихот".

1805 - в Харькове открыт первый в восточной Украине университет.

1861 - запатентовано биде Томасом Креппером.

1987 - создан Совет женщин Украины.

1996 - Госдума России объявила Севастополь российским городом.

2001 - евреи, пережившие Холокост, добились компенсации от властей Австрии за имущество, конфискованное в период правления нацистов.

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