Умер последний в мире самец белого носорога

В Кении умер последний самец северного белого носорога. Животное скончалось от тяжелого заболевания, в связи с которым у него атрофировались мышцы.

Белому носорогу по имени Судан было 45 лет. В понедельник, 19 марта, ветеринары кенийского заповедника Ол Педжета, где находилось животное, приняли решение его усыпить, так как Судан страдал возрастными дегенеративными заболеваниями: у него крошились кости и практически перестали функционировать мышцы. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте заповедника .

По словам сотрудников национального парка, за последние сутки состояние носорога резко ухудшилось, он не смог вставать, есть и страдал от болей.

Белый носорог Вlesk.cz

Перед тем как сделать последнюю инъекцию, врачи собрали генетический материал животного. Ученые надеются таким образом спасти вид, использовав технологию искусственного оплодотворения и пересадив оплодотворенную яйцеклетку в тело самки южного белого носорога.

После смерти Судана на Земле осталось всего две представительницы этого вида.

Как сообщал "Обозреватель", умер герой многочисленных мемов, кот-пианист Бенто. Животному было девять лет.