Помер останній у світі самець білого носорога

У Кенії помер останній самець північного білого носорога. Смерть тварини наступила від важкого захворювання, в зв'язку з чим у нього атрофувалися м'язи.

Білому носорогу на ім'я Судан було 45 років. У понеділок, 19 березня, ветеринари кенійського заповідника Ол Педжета, де знаходилося тварина, прийняли рішення його приспати, оскільки Судан страждав віковими дегенеративними захворюваннями: у нього кришилися кістки і практично перестали функціонувати м'язи. Про це повідомляється у Twitter-акаунті заповідника.

За словами співробітників національного парку, за останню добу стан носорога різко погіршився, він не зміг вставати, їсти і страждав від болю.

білий носоріг Вlesk.cz

Перед тим як зробити останню ін'єкцію, лікарі зібрали генетичний матеріал тварини. Вчені сподіваються таким чином врятувати вид, використавши технологію штучного запліднення і пересадивши запліднену яйцеклітину в тіло самки південного білого носорога.

Після смерті Судану на Землі залишилося всього дві представниці цього виду.

Як повідомляв "Обозреватель", помер герой численних мемів, кіт-піаніст Бенто. Тварині було дев'ять років.