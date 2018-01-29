KFC против McDonalds: кто победил

Несмотря на то, что фастфуд нельзя назвать полезной едой, в современном мире, где люди крайне ограничены во времени, у него находится немало поклонников. Украина не стала исключением. Кто-то выбрал старый добрый McDonalds, а кто-то отдал предпочтение относительно молодому на украинском рынке KFC.

"Обозреватель" публикует итоги опроса, посвященного тому, какое же из заведений быстрого питания, пришедших в нашу страну с Запада, завоевало у посетителей больше доверия.

Как видим, давно полюбившийся жителям больших украинских городов "Мак" получил абсолютную пальму первенства, собрав 59% голосов читателей. В свою очередь, KFC выбрали 41% участников опроса.

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Как сообщал "Обозреватель", в Великобритании обязали производителей продуктов уменьшить порции еды из фастфудов.