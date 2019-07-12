Люстрація від Зеленського: Захід обурений, юристи спантеличені

Президент України Володимир Зеленський напередодні виборів до Верховної Ради запропонував провести масштабну люстрацію, чим викликав хвилю обурення у суспільстві.

Річ у тім, що розширити закон він вирішив із включенням туди топчиновників, які обіймали посади з 2014-го по 2019 рік, зокрема і 5-го президента Петра Порошенка.

У чому суть пропозиції і чи законна вона – з'ясовував OBOZREVATEL.

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Президент Зеленський запропонував заборонити всім чиновникам, які працювали при владі з 2014-го по 2019 рік, обіймати керівні посади;

Він уже подав до парламенту відповідний законопроект. Люстрація стосуватиметься 5-го президента Петра Порошенка, колишніх народних депутатів, Генерального прокурора та інших. Їм всім заборонять іти у владу на 10 років;

Юристи запевняють, рішення може викликати хвилю позовів від звільнених чиновників. Також закон, ймовірно, розглянуть у Конституційному Суді. Але це може затягнутися на роки;

Таку пропозицію глави держави в останній день роботи парламенту і за тиждень до виборів можна пояснити гучним піар-ходом. Не виключено, що це є своєрідним тиском на опонентів і спробою заробити додаткові політичні бали.

Що запропонував Зеленський

Президент України у четвер, 11 липня, звернувся із закликом "покарати" усіх чиновників, які керували країною останні 5 років. "Бракує цензурних слів", – прокоментував роботу управлінців Зеленський в своєму відеозверненні.

"Для чого потрібні народні депутати, які залишають недоторканність, узаконюють незаконне збагачення, просто не ходять на роботу? Для чого міністри, які розповідають, що українці дуже багато їдять, будують дороги тільки у своєму Facebook і народжують дітей в Америці?", – звернувся з питанням Зеленський.

Також він запитав, навіщо "міністри, які угробили здоров'я нації і розповідають про шкоду вишневих кісточок" і "прокурори, які можуть посадити тільки свою печінку". За словами президента, він щодня ламає голову, що робити з цими чиновниками.

"Може, обміняти їх на наших полонених? Або вдягнути їх у браковані бронежилети? Думаю, найменше, що можна зробити, назавжди позбавити їх права брати участь у керуванні державою", – заявив він.

Йдеться про проект закону 10444, опублікованому на сайті Верховної Ради. З огляду на те, що робота нинішнього скликання Верховної Ради офіційно завершена, то законопроект буде перереєстровано вже на наступне скликання парламенту.

У пояснювальній записці до проекту зазначено, що наразі значна кількість членів парламенту, виконавчої влади підпадають під дію закону "Про очищення влади", але своїми зв'язками і посадовими повноваженнями всіляко протидіють його роботі. Саме тому новий закон і має позбавити їх можливості впливати на розслідування правопорушень.

Дотримуючись логіки президента, під дію нового закону підпадають чиновники і політики, котрі обіймали свої посади у період з 23 лютого 2014-го по 19 травня 2019 року. А це:

5-й президент України Петро Порошенко;

прем'єр-міністри Арсеній Яценюк і Володимир Гройсман;

віцеспікери парламенту Ірина Геращенко та Оксана Сироїд;

всі народні депутати 8-го скликання;

члени Вищої ради юстиції, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, судді, Голова державної судової адміністрації України;

Голови Національного банку, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Державного комітету телебачення і радіомовлення;

Генерального прокурора, голів Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Секретаря Ради нацбезпеки і оборони, керівництво Адміністрації президента та інші.

Цим особам буде заборонено перебувати у владі протягом 10 років.

Володимир Зеленський

З огляду на той факт, що в команді президента Володимира Зеленського є кілька таких чиновників, зокрема ексміністри Олександр Данилюк і Айварас Абромавічус, у проекті закону зазначена норма, яка дозволяє люструвати чиновників, які не подали заяву про звільнення за власним бажанням.

Також заяви про відсутність (або перебування) у люстраційному списку повинні подавати і майбутні кандидати у народні депутати, на посади мерів міст і сіл, а також на позицію президента України.

Ще одне цікаве нововведення – ті чиновники і нардепи, які потрапили до "люстраційного списку", не можуть займатися навіть адвокатською діяльністю.

"Бо нинішня система влади виглядає так: деякі органи начебто існують, але вони не працюють. Вони не формують для людини відчуття захисту і безпеки жити у цій державі", – пояснив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

Це взагалі законно?

Опитані OBOZREVATEL юристи вважають, поданий законопроект викликає величезну кількість суперечностей. В майбутньому без однозначного рішення Конституційного Суду нічого конкретного не вийде.

Юрист Центру демократії і верховенства права Іван П'ятак запевняє, після ухвалення закону буде звернення до КСУ. Саме він і вирішить, чи законна ідея, адже багато в чому рішення політичне і не має під собою якихось реальних причин.

Проект закону має схвалити парламент

"Принцип, який використовувався під час минулої люстрації – брав за основу факти порушень прав громадян, мирних зібрань, переслідувань активістів. Зараз же таких причин немає, є певні політичні рішення, які не влаштовують одну з політичних сил. Але це не привід люструвати людей. На мою думку, така ініціатива не відповідає Конституції України", – розповів П'ятак.

Як вважає адвокат "Ілляшов і партнери" Роман Марченко, процес визначення законності люстраційного закону займе роки, саме тому Верховна Рада може ухвалити рішення – всіх звільнити, а лише потім, за бажанням, окремі чиновники доводять порушення своїх прав.

"Ніхто не може скасувати право людини звертатися до судів, але ж ми розуміємо, що таке судові розгляди – це роки роботи. Закон є закон, поки КСУ не визнає його недійсним, шанси на відновлення на посадах є, але це буде не автоматично. Велика кількість людей не подаватимуть звернення в суди, ще частина людей, можливо отримає позитивне рішення лише за 2-3 роки", – розповіла Марченко.

Ідею очікувано вже розкритикували посли країн Великої сімки. "Виборчі зміни і політична ротація є нормою у демократичних країнах, на відміну від невибіркового накладення заборон на всіх учасників виконавчого і законодавчого процесів управління. З 2014 року ми мали можливість вітати прогрес у реформуванні низки важливих сфер.

Притягнення до відповідальності винних у зловживанні службовим становищем є правильним кроком, однак, на наше переконання, нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з тією, яка була після Революції Гідності", – йдеться у заяві у Twitter.

Швидше за все, подібна реакція буде і у Венеціанській комісії, яка раніше також розкритикувала закон про люстрацію, ухвалений ще у 2015 році. Загалом проект закону Володимира Зеленського можна розглядати відразу з декількох боків.

По-перше, як елемент передвиборчої агітації. Він був зареєстрований в останній день роботи Верховної Ради 8-го скликання, коли вже ніхто з нардепів ухвалювати якісь рішення навіть фізично не зможе. У кращому разі ідея з люстрацією потрапить у нове скликання під іншим номером;

По-друге, це елемент тиску на всіх тих чиновників, які керували країною останні 5 років.

Дивіться відео за темою:

Побічно на цю тезу вказує і заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

"Поки я не можу зрозуміти: чи то це просто передвиборчий піар з метою утримати рейтинг партії, чи то це продовження реалізації масштабної спецоперації з руйнування у нашій країні державності як такої", – заявив OBOZREVATEL чиновник.

За його словами, після проведення першої люстраційної хвилі з системи державного управління було вибито безліч людей, які "хоч якось орієнтуються у цій системі". "Для того, щоб повністю знищити систему управління державою, достатньо провести таку люстрацію двічі", – переконаний заступник міністра.

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