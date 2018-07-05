МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

В обвинительном акте против меня вообще нет ни смысла, ни обвинения - Насиров

753Читать новость на украинском

Правовая конструкция обвинения по делу Романа Насирова полностью исключает уголовную ответственность, поскольку нет состава преступления.

Об этом Насиров заявил в интервью OBOZREVATEL.

Новости
Единственная цель дела против меня - это должность главы ГФС - Роман Насиров

"Те действия, которые обвинение инкриминирует мне как уголовное преступление - вообще не является уголовным преступлением, поскольку за такие действия не предусмотрена уголовная ответственность. То есть, в Уголовном кодексе Украины отсутствует соответствующая статья, которой можно было бы квалифицировать то, что написано в обвинительном акте ", - сказал он.

Роман Насиров

Так, по словам Насирова, уголовная ответственность должностного лица наступает только в результате незаконных действий, а обязательным условием уголовной ответственности является тяжкие последствия.

Новости
Насиров рассказал, кто затягивает рассмотрение его дела

"Содержания моих действий, которые могли бы квалифицироваться как незаконные, в обвинительном акте нет вообще. Я уже не говорю о тяжелых последствиях - их нет и быть не может. А отсутствие тяжелых последствий полностью исключает уголовную ответственность. Однако в НАБУ, к сожалению, этого или не понимают, или не знают. Они так и не разобрались, что такое рассрочка или отсрочка налоговых обязательств", - подчеркнул Роман Насиров.

Читайте полный текст первой части интервью с Романом Насировым на OBOZREVATEL.

Персона
Роман Насиров
Место
Украина
Объекты
Государственная фискальная служба УкраиныНАБУ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги