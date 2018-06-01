В Китае супруги перед разводом обязаны сдать странный тест

В Китае некоторые отделы регистрации разводов просят супругов пройти "брачный и семейный экзамен" прежде, чем они получат развод.

Согласно разным местным отчетам с конца 2017 года, такое практикуется в Сиане, округах Дунхай и Ибинь, пишет "Business insider".

В Китае супругам, которые хотят развестись, нужно пройти тест pixabay.com

Каждый из супругов заполняет тест отдельно. Он занимает две страницы и состоит из 15 вопросов в трех блоках. В первом блоке нужно заполнить бланк с вопросами, например, о годовщине свадьбы, дня рождения детей или родителей супруга, любимой его еде и т.д. За ответы можно получить 40 баллов.

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Второй блок - короткие ответы, за которые тоже можно получить 40 баллов. Спрашивают о самых приятных воспоминаниях за время отношений, обязанностях и т.д. Третий блок - эссе. За него причитается 20 баллов. В нем нужно написать свои мысли о семье, причинах развода и планах на будущее.

Тест для супругов, которые хотят развестись Фото: sina.com.cn

Если пара набирает 60-100 баллов, это значит, что есть шанс на восстановление отношений, а если меньше 60 - что отношения на грани.

Например, в одной из пар округа Ибинь жена получила 80 баллов, а муж - 86. Из-за таких высоких результатов развестись им не разрешили, сообщает агентство Синьхуа.

При этом, не ясно, что происходит, если один из супругов получил больше 60 баллов, а второй - меньше. Также не известно, если ли какие-то способы избежать обмана или умышленных неверных ответов на вопросы для того, чтобы расторгнуть брак было проще.

Как рассказал Yangtse Evening Post руководитель отдела регистрации разводов округа Дунхай Лью Чунлинг, анкета предназначена для того, чтобы "снизить уровень разводов и предотвратить импульсивные разводы". Так, ответы на вопросы должны помочь им успокоиться и вспомнить о своих отношениях и обязанностях в семье, добавил он.

Количество разводов в Китае растет в связи с расширением возможностей работающих женщин и распространением социальных сетей и приложений для знакомств. По данным South China Morning Post, за первые 6 месяцев 2017 года почти 2 миллиона пар зарегистрировались на развод, что на 10% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, американские исследователи пришли к выводу, что развод супругов негативно отражается на здоровье и даже может существенно сократить продолжительность жизни.