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В Китае супруги перед разводом обязаны сдать странный тест

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В Китае некоторые отделы регистрации разводов просят супругов пройти "брачный и семейный экзамен" прежде, чем они получат развод.

Согласно разным местным отчетам с конца 2017 года, такое практикуется в Сиане, округах Дунхай и Ибинь, пишет "Business insider".

В Китае супругам, которые хотят развестись, нужно пройти тест

pixabay.com

Каждый из супругов заполняет тест отдельно. Он занимает две страницы и состоит из 15 вопросов в трех блоках. В первом блоке нужно заполнить бланк с вопросами, например, о годовщине свадьбы, дня рождения детей или родителей супруга, любимой его еде и т.д. За ответы можно получить 40 баллов.

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Второй блок - короткие ответы, за которые тоже можно получить 40 баллов. Спрашивают о самых приятных воспоминаниях за время отношений, обязанностях и т.д. Третий блок - эссе. За него причитается 20 баллов. В нем нужно написать свои мысли о семье, причинах развода и планах на будущее.

Тест для супругов, которые хотят развестись

Фото: sina.com.cn

Если пара набирает 60-100 баллов, это значит, что есть шанс на восстановление отношений, а если меньше 60 - что отношения на грани.

Например, в одной из пар округа Ибинь жена получила 80 баллов, а муж - 86. Из-за таких высоких результатов развестись им не разрешили, сообщает агентство Синьхуа.

При этом, не ясно, что происходит, если один из супругов получил больше 60 баллов, а второй - меньше. Также не известно, если ли какие-то способы избежать обмана или умышленных неверных ответов на вопросы для того, чтобы расторгнуть брак было проще.

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Как рассказал Yangtse Evening Post руководитель отдела регистрации разводов округа Дунхай Лью Чунлинг, анкета предназначена для того, чтобы "снизить уровень разводов и предотвратить импульсивные разводы". Так, ответы на вопросы должны помочь им успокоиться и вспомнить о своих отношениях и обязанностях в семье, добавил он.

Количество разводов в Китае растет в связи с расширением возможностей работающих женщин и распространением социальных сетей и приложений для знакомств. По данным South China Morning Post, за первые 6 месяцев 2017 года почти 2 миллиона пар зарегистрировались на развод, что на 10% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, американские исследователи пришли к выводу, что развод супругов негативно отражается на здоровье и даже может существенно сократить продолжительность жизни.

Место
Китай
Объект
развод
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