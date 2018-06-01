УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

У Китаї подружжя перед розлученням повинне здати тест

2.2тЧитати новину російською

В Китаї деякі відділи реєстрації розлучень просять подружжя пройти "шлюбний і сімейний іспит" перш, ніж вони отримають розлучення.

Згідно з різними місцевими звітами з кінця 2017 року, таке практикується в Сіані, округах Дунхай і Ібінь, пише "Business insider".

В Китаї подружжю, яке хоче розлучитися, потрібно пройти тест

pixabay.com

Кожен із подружжя заповнює тест окремо. Він займає дві сторінки і складається з 15 питань в трьох блоках. У першому блоці потрібно заповнити бланк з питаннями, наприклад, про річницю весілля, дні народження дітей або батьків одного з подружжя, улюбленої його їжі і т.д. За відповіді можна отримати 40 балів.

Новини
Вчені назвали головну умову щасливого шлюбу

Другий блок - короткі відповіді, за які теж можна отримати 40 балів. Питають про найприємніші спогади за час стосунків, обов'язки і т.д. Третій блок - есе. За нього можнв отримати 20 балів. У ньому потрібно написати свої думки про сім'ю, причини розлучення і плани на майбутнє.

Тест для подружжя, яке хоче розлучитися

Фото: sina.com.cn

Якщо пара набирає 60-100 балів, це означає, що є шанс на відновлення стосунків, а якщо менше 60 - що вони на грані.

Наприклад, в одній з пар округу Ібінь дружина отримала 80 балів, а чоловік - 86. Через такі високі результати розлучитися їм не дозволили, повідомляє агентство Сіньхуа.

При цьому, не ясно, що відбувається, якщо один з подружжя отримав більше 60 балів, а другий - менше. Також не відомо, чи є якісь способи уникнути обману або навмисних невірних відповідей на питання для того, щоб розірвати шлюб було простіше.

Новини
Шлюбний контракт після багаторічного шлюбу: нюанси укладення

Як розповів Yangtse Evening Post керівник відділу реєстрації розлучень округу Дунхай Лью Чунлінг, анкета призначена для того, щоб "знизити рівень розлучень і запобігти імпульсивним розлученням". Так, відповіді на питання повинні допомогти їм заспокоїтися і згадати про свої стосунки і обов'язки в сім'ї, додав він.

Кількість розлучень в Китаї зростає в зв'язку з розширенням можливостей працюючих жінок і поширенням соціальних мереж і додатків для знайомств. За даними South China Morning Post, за перші 6 місяців 2017 року майже 2 мільйони пар зареєструвалися на розлучення, що на 10% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Новини
"Цивільний шлюб": хто кому винен?

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, американські дослідники прийшли до висновку, що розлучення подружжя негативно відбивається на здоров'ї і навіть може істотно скоротити тривалість життя.

Місце
Китай
Об'єкт
розлучення
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги