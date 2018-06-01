У Китаї подружжя перед розлученням повинне здати тест

В Китаї деякі відділи реєстрації розлучень просять подружжя пройти "шлюбний і сімейний іспит" перш, ніж вони отримають розлучення.

Згідно з різними місцевими звітами з кінця 2017 року, таке практикується в Сіані, округах Дунхай і Ібінь, пише "Business insider".

В Китаї подружжю, яке хоче розлучитися, потрібно пройти тест pixabay.com

Кожен із подружжя заповнює тест окремо. Він займає дві сторінки і складається з 15 питань в трьох блоках. У першому блоці потрібно заповнити бланк з питаннями, наприклад, про річницю весілля, дні народження дітей або батьків одного з подружжя, улюбленої його їжі і т.д. За відповіді можна отримати 40 балів.

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Другий блок - короткі відповіді, за які теж можна отримати 40 балів. Питають про найприємніші спогади за час стосунків, обов'язки і т.д. Третій блок - есе. За нього можнв отримати 20 балів. У ньому потрібно написати свої думки про сім'ю, причини розлучення і плани на майбутнє.

Тест для подружжя, яке хоче розлучитися Фото: sina.com.cn

Якщо пара набирає 60-100 балів, це означає, що є шанс на відновлення стосунків, а якщо менше 60 - що вони на грані.

Наприклад, в одній з пар округу Ібінь дружина отримала 80 балів, а чоловік - 86. Через такі високі результати розлучитися їм не дозволили, повідомляє агентство Сіньхуа.

При цьому, не ясно, що відбувається, якщо один з подружжя отримав більше 60 балів, а другий - менше. Також не відомо, чи є якісь способи уникнути обману або навмисних невірних відповідей на питання для того, щоб розірвати шлюб було простіше.

Як розповів Yangtse Evening Post керівник відділу реєстрації розлучень округу Дунхай Лью Чунлінг, анкета призначена для того, щоб "знизити рівень розлучень і запобігти імпульсивним розлученням". Так, відповіді на питання повинні допомогти їм заспокоїтися і згадати про свої стосунки і обов'язки в сім'ї, додав він.

Кількість розлучень в Китаї зростає в зв'язку з розширенням можливостей працюючих жінок і поширенням соціальних мереж і додатків для знайомств. За даними South China Morning Post, за перші 6 місяців 2017 року майже 2 мільйони пар зареєструвалися на розлучення, що на 10% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, американські дослідники прийшли до висновку, що розлучення подружжя негативно відбивається на здоров'ї і навіть може істотно скоротити тривалість життя.