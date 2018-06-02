УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Богдан Хмельницкий
Богдан Хмельницкий
Адвокат, координатор ОО "Стоп корупції"Все статьи автора

Украинцы могут защитить свою жизнь любыми способами

1.8т

Верховный Суд Украины принял решение, которое вполне можно назвать историческим. Судом было рассмотрено дело об убийстве, произошедшем в марте 2013 года. В Ивано-Франковской области, защищаясь от вторжения в свое жилище, мужчина убил нападавшего. Впоследствии, по приговору суда мужчина получил 12 лет тюрьмы, за превышение мер самообороны.

Осужденный подал на апелляцию и дошел до Верховного Суда, который постановил следующее: "Конституция Украины гарантирует каждому право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других людей от противоправных посягательств. Не допускается проникновение в жилье или другое владение человека, проведение в них осмотра или обыска иначе, как по мотивированному решению суда".

"В отдельных случаях, а именно – нападение вооруженного человека, нападение группы или противоправное насильственное вторжение в жилище или другое помещение, Уголовным кодексом Украины определено, что ущерб, нанесенный посягающему, не ограничивается никакими рамками, вплоть до лишения посягающего жизни", – сказано в решении.

"Подтверждая право защищать свою жизнь и здоровье от противоправных посягательств, Верховный Суд отменил обжалованный приговор и закрыл уголовное производство в связи с отсутствием в деянии состава преступления", – резюмировали судьи.

Полный текст решения по ссылке.

Надо отметить, что данное решение уже вызвало огромный резонанс, поскольку является достаточно уникальным для всей правовой практики в постсоветском пространстве. В лучшем случае суды давали сроки совпадающие с временем проведенным в СИЗО или выносили приговоры подпадающие под амнистию. В данной ситуации дело закрыто в связи отсутствием состава преступления. То есть убийство в процессе самообороны не считается Верховным Судом Украины преступлением.

Несомненно, это позитивное решение. Конечно, оно добавит головной боли судьям, но даст возможность украинцам защищаться, не задумываясь о юридических последствиях.

Ну и, в связи с подобным решением, хочется обратить внимание на дело одесского активиста Сергея Стерненко. Буквально несколько дней назад на него напали двое мужчин. В процессе самообороны Сергей убил одного из них. Мне, как адвокату, будет крайне интересно увидеть решение суда по этому делу. Будет ли учтено в приговоре решение Верховного Суда? Найдет ли постоянное применение это решение в судебной практике Украины?

Читайте все новости по теме "суд" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Богдан ХмельницкийБогдан Хмельницкий
Тема
суд
Место
Украина
Объект
Верховный суд Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги