Верховный Суд Украины принял решение, которое вполне можно назвать историческим. Судом было рассмотрено дело об убийстве, произошедшем в марте 2013 года. В Ивано-Франковской области, защищаясь от вторжения в свое жилище, мужчина убил нападавшего. Впоследствии, по приговору суда мужчина получил 12 лет тюрьмы, за превышение мер самообороны.

Осужденный подал на апелляцию и дошел до Верховного Суда, который постановил следующее: "Конституция Украины гарантирует каждому право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других людей от противоправных посягательств. Не допускается проникновение в жилье или другое владение человека, проведение в них осмотра или обыска иначе, как по мотивированному решению суда".

"В отдельных случаях, а именно – нападение вооруженного человека, нападение группы или противоправное насильственное вторжение в жилище или другое помещение, Уголовным кодексом Украины определено, что ущерб, нанесенный посягающему, не ограничивается никакими рамками, вплоть до лишения посягающего жизни", – сказано в решении.

"Подтверждая право защищать свою жизнь и здоровье от противоправных посягательств, Верховный Суд отменил обжалованный приговор и закрыл уголовное производство в связи с отсутствием в деянии состава преступления", – резюмировали судьи.

Полный текст решения по ссылке.

Надо отметить, что данное решение уже вызвало огромный резонанс, поскольку является достаточно уникальным для всей правовой практики в постсоветском пространстве. В лучшем случае суды давали сроки совпадающие с временем проведенным в СИЗО или выносили приговоры подпадающие под амнистию. В данной ситуации дело закрыто в связи отсутствием состава преступления. То есть убийство в процессе самообороны не считается Верховным Судом Украины преступлением.

Несомненно, это позитивное решение. Конечно, оно добавит головной боли судьям, но даст возможность украинцам защищаться, не задумываясь о юридических последствиях.

Ну и, в связи с подобным решением, хочется обратить внимание на дело одесского активиста Сергея Стерненко. Буквально несколько дней назад на него напали двое мужчин. В процессе самообороны Сергей убил одного из них. Мне, как адвокату, будет крайне интересно увидеть решение суда по этому делу. Будет ли учтено в приговоре решение Верховного Суда? Найдет ли постоянное применение это решение в судебной практике Украины?